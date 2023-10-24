Марко Сандре: Две стороны одной медали

Я не видел, но говорят, что было время в начале советской эпохи, когда нож и вилка были прикреплены к столу цепочкой. Чтобы не украли. Помню из школы, что все двери были заперты. Ученики сидели на полу за дверью класса и ждали, пока учитель придет и впустит. Ведь кто знает, что эти негодники напортачат, сломают, украдут. Долгие дискуссии в прессе о том, готово ли наше общество к стеклянным павильонам автобусных остановок или кассам самообслуживания, с одной стороны, всегда были для меня признаком прогресса, с другой стороны, я остро чувствую, что мне, члену общества, не доверяют. Что мне нужно сделать, чтобы заслужить это доверие? Чье доверие я должен заслужить? Должно ли доверие быть наградой или предпосылкой? Потому что если человеку все время внушать, мол, ты ничего не умеешь и ни на что не годишься, наверняка украдешь или еще что-нибудь напортачишь, то... таким общество и станет. Мир в первую очередь отражает все же нас самих. Работая на круизном лайнере, я был человеком второго сорта. Первого сорта был западноевропеец, второго - восточноевропеец, а третьего - представитель остального мира. Сюрреалистический мир, но так было.
На прошлой неделе сага о закрытии Тойлаской гимназии эхом отозвалась в Рийгикогу. Волостная власть хочет закрыть гимназическую часть, жители собирают подписи под петицией, чтобы не закрывали. Как мы дошли до того, что представители волости твердят, мол, они избранные представители и принимают решения независимо от мнения жителей? Как мы дошли до того, что решение, имеющее такое огромное значение для местной жизни, становится неожиданностью для жителей?
На сайте Государственной канцелярии мы можем найти "Наилучшую практику вовлечения". Второй пункт этого замечательного документа таков: "Вовлеченность в понимании наилучшей практики вовлечения заключается в информировании заинтересованных групп и общественности и консультировании с ними при формировании решений. Информирование заключается в предоставлении сбалансированной и объективной информации заинтересованным группам и общественности, что позволяет им понять цель принятия решения и варианты решения. Открытое консультирование заключается в получении обратной связи от заинтересованных групп и общественности на всех этапах формирования политики, включая постановку проблем, определение целей, анализ вариантов решения и составление проекта решения".
Плотный график муниципальных чиновников, вероятно, не позволяет углубиться в этот документ и вдумчиво дочитать до конца хотя бы второй пункт. План закрытия гимназической части, вероятно, появился не за последний месяц. Но народ "вовлекли" лишь в конце процесса. Проинформировали о принятых решениях и назвали это вовлечением. Открытое консультирование на всех этапах не проводилось. И в этом вся суть проблемы. Теперь мы находимся у разбитого корыта, где каждый дуется в своем углу, и никто толком не знаком со всем планом. Муниципальные служащие - потому что плотный график не оставляет им на это времени, а жители - потому что никто даже не дал им такой возможности. Существует много спекуляций и обмена мнениями (не фактами!), в результате чего, каким бы ни был конечный результат, доверие к другой стороне еще больше подрывается.
Вопрос не в закрытии школы. Вопрос в доверии и коммуникации. Волость сама все уладит, проинформирует и быстро сделает, потому что гражданин ведь глупый, умеет только спорить и требовать, мешает работать. Волость не доверяет гражданину. А гражданин сжимает кулак в кармане и уверен: что бы ни делалось в волости, все только для набивания собственного кармана и, скорее всего, неправильно. На вовлекающих собраниях обмена мыслями не происходит. Поспорят, обидятся и разойдутся. Волостная управа проглотит и оформит решение, гражданин проглотит и живет дальше, считая, что его мнение ничего не стоит. Неважно, кто там в волостном доме - все глупеют, попадая во власть. Недоверие и отсутствие общения.
"Волость сама все уладит, проинформирует и быстро сделает, потому что гражданин ведь глупый, умеет только спорить и требовать, мешает работать".
Марко Сандре, идавирусец
Я работаю в Нарвской гимназии. Новая школа, мы только что открылись. Полно техники и новехоньких гаджетов. Школа управляется с компьютера: освещение, охрана, вентиляция, двери - все. Необходимые помещения для всех учеников открыты. Есть некоторые исключения по соображениям безопасности, но общая идея проста: мы доверяем нашим людям и предлагаем это доверие в качестве предпосылки. Партнеры, а не подчинение. Школа работает уже почти два месяца, и я горжусь этими молодыми людьми. Каждый божий день. Они сами формируют свою школу, и приятно им в этом помогать и направлять, честно. Волостные чиновники - это такие же помощники-администраторы. Не собственники. Не всеведущие. Но об этом норовят забывать. В конце я приведу еще один хороший пример. Или, скажем так, зреющее яблоко раздора. Потенциальный взрыв.
Волости Йыхви и Тойла ведут переговоры об объединении. Согласно сайту Тойлаской волости, с апреля они встречались четыре раза. В ноябре волости начнут утверждать все проработанные материалы в волостных собраниях. И затем... Затем, в декабре, весь этот план очень быстро будет представлен общественности. Готовый план. После одобрения. Дальше - корректировка, проведение народного опроса. Как вы думаете, что произойдет? Не нужно гадать, посмотрите, что происходит с Тойлаской гимназией. Идея та же - информирование происходит на последнем этапе.
Напомним "Наилучшую практику вовлечения": консультации с общественностью для получения обратной связи от заинтересованных сторон и общественности на всех этапах, включая формулирование проблемы, постановку целей, анализ вариантов решения и подготовку проекта решения. Иными словами - у народа нет даже шанса - правитель козыряет сущностью представительной демократии и решает что хочет. Тридцать лет движения по пути демократии, и мы рассорились друг с другом, потому что наши правители поняли только те части демократии, которые им выгодны. В то же время избиратели до сих пор не умеют голосовать так, как это необходимо при демократии, - ногами. Два года назад тогдашний и нынешний представитель волости рассказывал в Тойлаской гимназии о том, как он борется за школу. В следующую среду он проголосует вопреки своему обещанию. Триумф представительной демократии, к сожалению, односторонний.