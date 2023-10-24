Марко Сандре: Две стороны одной медали

Я не видел, но говорят, что было время в начале советской эпохи, когда нож и вилка были прикреплены к столу цепочкой. Чтобы не украли. Помню из школы, что все двери были заперты. Ученики сидели на полу за дверью класса и ждали, пока учитель придет и впустит. Ведь кто знает, что эти негодники напортачат, сломают, украдут. Долгие дискуссии в прессе о том, готово ли наше общество к стеклянным павильонам автобусных остановок или кассам самообслуживания, с одной стороны, всегда были для меня признаком прогресса, с другой стороны, я остро чувствую, что мне, члену общества, не доверяют. Что мне нужно сделать, чтобы заслужить это доверие? Чье доверие я должен заслужить? Должно ли доверие быть наградой или предпосылкой? Потому что если человеку все время внушать, мол, ты ничего не умеешь и ни на что не годишься, наверняка украдешь или еще что-нибудь напортачишь, то... таким общество и станет. Мир в первую очередь отражает все же нас самих. Работая на круизном лайнере, я был человеком второго сорта. Первого сорта был западноевропеец, второго - восточноевропеец, а третьего - представитель остального мира. Сюрреалистический мир, но так было.