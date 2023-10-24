Четверть сотни жителей Вока купили деревья, чтобы обновить озеленение поселка

"Мы приехали в Вока в поисках покоя и зелени", - сказала недавно поселившаяся в Вока Элина Лехтлаан-Михайлов, использовавшая день посадки деревьев для того, чтобы познакомиться с местной общиной. В субботу в соответствии с заказанным волостью планом озеленения было посажено 24 дерева.
Элина Лехтлаан-Михайлов участвовала в вокаском дне посадки деревьев вместе с супругом, дочкой, которой скоро исполнится два года, и четвероногим любимцем. В начале следующего года на свет должен появиться в семье и второй ребенок, с расчетом на безопасную среду для детей семья и решила переехать из города в Вока.