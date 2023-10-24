Четверть сотни жителей Вока купили деревья, чтобы обновить озеленение поселка

Элина Лехтлаан-Михайлов участвовала в вокаском дне посадки деревьев вместе с супругом, дочкой, которой скоро исполнится два года, и четвероногим любимцем. В начале следующего года на свет должен появиться в семье и второй ребенок, с расчетом на безопасную среду для детей семья и решила переехать из города в Вока.

- Я коренная кохтлаярвеска, в промежутке жизнь привела меня в Нарву. Теперь мы с супругом подумали, что в маленькой и более проэстонской общине нам нравилось бы жить больше. Детям здесь особенно хорошо и безопасно. Нам нравится, когда спокойно и много леса. О море я вообще говорить не буду, это дополнительный бонус в Вока, - сказала Элина Лехтлаан-Михайлов.