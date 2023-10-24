ОДИН ВОПРОС ⟩ Станут ли за счет увеличенных налогов на загрязнение больше поддерживать ида-вирумааские самоуправления?

- В Ида-Вирумаа поступает много разного финансирования из нашей области, что касается, например, и 20 миллионов из фонда справедливого перехода на создание новой станции совместного производства в Нарве. А также, например, на реновацию жилья, где ставка собственного участия в Ида-Вирумаа меньше, чем она в остальной Эстонии, и так далее. Так что по мере сил и эти деньги из бюджета и зарубежных средств все-таки приходят. Такой увязки в общем в случае экологических сборов нет.