В понедельник в Рийгикогу проходила первое чтение поправка к закону, в соответствии с которой значительно повысят верхнюю ставку платы за право на сланцедобычу. В связи с этим член Рийгикогу Алексей Евграфов хотел знать, получат ли свою долю из этого также самоуправления Ида-Вирумаа.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Станут ли за счет увеличенных налогов на загрязнение больше поддерживать ида-вирумааские самоуправления?
Министр климата КРИСТЕН МИХАЛ:
- В Ида-Вирумаа поступает много разного финансирования из нашей области, что касается, например, и 20 миллионов из фонда справедливого перехода на создание новой станции совместного производства в Нарве. А также, например, на реновацию жилья, где ставка собственного участия в Ида-Вирумаа меньше, чем она в остальной Эстонии, и так далее. Так что по мере сил и эти деньги из бюджета и зарубежных средств все-таки приходят. Такой увязки в общем в случае экологических сборов нет.