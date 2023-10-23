Аяк Ааб: за предвыборные обещания реформистов заплатят потребители

Фракция центристов в понедельник предложила отклонить соответствующий законопроект в первом чтении.

- Повышение плат за природопользование приведет к увеличению налоговой нагрузки для предприятий, а оплачивать это должен будет потребитель, - считает Ааб.

По его мнению, повышение налога с оборота, акциза на топливо и госпошлин, а также введение автомобильного налога в 2025 году преследуют лишь одну цель - найти деньги на выполнение предвыборного обещания реформистов отменить налоговый горб.

- Продукция эстонских предприятий перестала быть конкурентоспособной из-за высоких цен, - добавил он.

Согласно законопроекту, с 1 июня 2024 года увеличится плата за загрязнение воды, воздуха и складирование сланцевых отходов.