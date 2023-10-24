В Иллука подвели черту под чемпионатом Эстонии

- Обычно мягкая песчаная трасса на этот раз местами была жесткой и обледенелой, и хорошая работа тормозов была очень важна для быстрой езды, - сказал Аллар Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба, занявший четвертое место в гонке в классе E1. Поскольку за последние десять дней Кеэрме использовал уже четвертый взятый напрокат мотоцикл, тормоза которого были не самыми лучшими, по итогам сезона он заработал серебряную медаль.

В Иллука в классе эндуро Рихо Кеэрме занял первое место и гарантировал себе титул чемпиона Эстонии. Титул чемпиона Эстонии также гарантировал себе Мартин Тоовис из Тойла, занявший второе место в классе квадроциклов.

Танель Раук стартовал в Иллука фаворитом как в классе Е2, так и на общую победу, но сильно напугал своих болельщиков, уйдя со старта предпоследним. Но затем Раук, выступающий лишь на домашних трассах, поддал газу так, что сразу обошел конкурентов, установил лучшее время круга и занял лидирующую позицию на втором круге, а затем контролировал всю гонку. Общая победа в классе одноместных мотоциклов и победа в классе в Иллука гарантировали и ему титул чемпиона Эстонии.