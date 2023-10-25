ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где конкретные предложения?

Вчера Рийгикогу приступил к обсуждению изменений в Законе об экологических сборах, предполагающих их увеличение. Ида-вируские муниципальные деятели, а также политики, избранные в Рийгикогу отсюда, уже много лет повторяют, что нынешняя система, при которой лишь очень малая часть платежей, уплачиваемых местными сланцевыми предприятиями, возвращается на улучшение природы и жизненной среды уезда, несправедлива и ее необходимо изменить.
Это вполне логичная и обоснованная позиция. Но недостаточно только говорить об этом или задавать вопросы в зале Рийгикогу, как это сделал в понедельник один из немногих депутатов от Ида-Вирумаа в парламенте Алексей Евграфов.
В настоящее время, когда по инициативе Министерства климата на рассмотрение Рийгикогу передан Закон об экологических сборах для внесения поправок, настало время выступить с конкретными предложениями о том, как перенаправить большую часть платежей в Ида-Вирумаа. Они должны исходить, например, от Ида-Вирумааского союза самоуправлений или парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа.
В противном случае обсуждать будет нечего. Понятно, что Министерство климата не заинтересовано в том, чтобы возвращать Ида-Вирумаа больше собранных налоговых поступлений, чем раньше.
Положительного результата для Ида-Вирумаа можно добиться только в сотрудничестве с государственной властью. Это возможно только при хорошо аргументированном и последовательном давлении со стороны ида-вируских самоуправлений и связанных с этим уездом политиков. Если самим не вносить предложений и не защищать их, можно так и не дождаться результата.