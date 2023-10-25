ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где конкретные предложения?

Это вполне логичная и обоснованная позиция. Но недостаточно только говорить об этом или задавать вопросы в зале Рийгикогу, как это сделал в понедельник один из немногих депутатов от Ида-Вирумаа в парламенте Алексей Евграфов.

В настоящее время, когда по инициативе Министерства климата на рассмотрение Рийгикогу передан Закон об экологических сборах для внесения поправок, настало время выступить с конкретными предложениями о том, как перенаправить большую часть платежей в Ида-Вирумаа. Они должны исходить, например, от Ида-Вирумааского союза самоуправлений или парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа.

В противном случае обсуждать будет нечего. Понятно, что Министерство климата не заинтересовано в том, чтобы возвращать Ида-Вирумаа больше собранных налоговых поступлений, чем раньше.