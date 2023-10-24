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Деревни волости Люганузе из-за шахты могут остаться без воды

Кюлли Крийс
, журналист
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Нехватку чистой питьевой воды невозможно ощутить до тех пор, пока она не испортится или не исчезнет вовсе.
Нехватку чистой питьевой воды невозможно ощутить до тех пор, пока она не испортится или не исчезнет вовсе. Фото: EVE NAABER

Волостные власти также хотели бы передать "Järve Biopuhastus" водоснабжение деревень Ряэза и Варинурме.

На прошлой неделе чиновники волостного управления обсуждали водные проблемы двух деревень и поселка Сонда вместе с представителями "Järve Biopuhastus", "VKG Kaevandused" и деревни Ряэза.

Для деревни Ряэза "VKG Kaevandused" в настоящее время проектирует водопровод, который должен быть завершен до того, как новая шахта начнет работать и может оставить колодцы людей без воды. Нет никаких оснований сомневаться в том, что водопровод будет сдан в срок, однако пока неизвестно, кто будет заниматься этим позже.

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