Деревни волости Люганузе из-за шахты могут остаться без воды

Для деревни Ряэза "VKG Kaevandused" в настоящее время проектирует водопровод, который должен быть завершен до того, как новая шахта начнет работать и может оставить колодцы людей без воды. Нет никаких оснований сомневаться в том, что водопровод будет сдан в срок, однако пока неизвестно, кто будет заниматься этим позже.