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Кристен Михал в недавнем прошлом одобрил создание завода сланцевого масла

Северное побережье
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Кристен Михал на церемонии открытия третьего завода масел "Petroter" в ноябре 2015 года произнес речь, в которой одобрил создание заводов масел, поскольку они уменьшают влияние на окружающую среду и увеличивают эффективность использования сланца.
Кристен Михал на церемонии открытия третьего завода масел "Petroter" в ноябре 2015 года произнес речь, в которой одобрил создание заводов масел, поскольку они уменьшают влияние на окружающую среду и увеличивают эффективность использования сланца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если Министерство климата начало тормозить строительство нового завода масел "Eesti Energia", воздерживаясь от выдачи ему комплексного разрешения и находя, что этот завод будет иметь слишком обременительное влияние на окружающую среду, то нынешний министр климата Кристен Михал менее восьми лет назад, будучи министром экономики, одобрял создание новых заводов сланцевого масла.

Кристен Михал участвовал 11 ноября 2015 года в Кохтла-Ярве в церемонии открытия третьего завода "Petroter" предприятия "Viru Keemia Grupр", где перерезал ленточку нового завода и сдвигал бокалы с владельцами "VKG". В случае настолько масштабных инвестиций восемь лет тому назад - это недавнее прошлое.

Министерство экономики и коммуникаций передало также по такому случаю слова Кристена Михала о том, что новый завод сланцевого масла "Petroter III" является шагом в сторону обновления сланцевого сектора Эстонии. "Все больше используя сланец для производства масла, мы увеличиваем долю извлекаемой из сланца энергии. Эстонский сланцевый сектор в состоянии выжить и преуспеть в условиях европейской климатической и энергетической политики, уменьшив влияние на окружающую среду и повысив эффективность. Именно этой цели и служит инновация предпринимателей и инженеров Эстонии с новым заводом "Petroter III", - говорил Михал на открытии завода масел.

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Экономика
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