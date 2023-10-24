Кристен Михал в недавнем прошлом одобрил создание завода сланцевого масла

Кристен Михал участвовал 11 ноября 2015 года в Кохтла-Ярве в церемонии открытия третьего завода "Petroter" предприятия "Viru Keemia Grupр", где перерезал ленточку нового завода и сдвигал бокалы с владельцами "VKG". В случае настолько масштабных инвестиций восемь лет тому назад - это недавнее прошлое.

Министерство экономики и коммуникаций передало также по такому случаю слова Кристена Михала о том, что новый завод сланцевого масла "Petroter III" является шагом в сторону обновления сланцевого сектора Эстонии. "Все больше используя сланец для производства масла, мы увеличиваем долю извлекаемой из сланца энергии. Эстонский сланцевый сектор в состоянии выжить и преуспеть в условиях европейской климатической и энергетической политики, уменьшив влияние на окружающую среду и повысив эффективность. Именно этой цели и служит инновация предпринимателей и инженеров Эстонии с новым заводом "Petroter III", - говорил Михал на открытии завода масел.