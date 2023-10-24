Кристен Михал в недавнем прошлом одобрил создание завода сланцевого масла

Если Министерство климата начало тормозить строительство нового завода масел "Eesti Energia", воздерживаясь от выдачи ему комплексного разрешения и находя, что этот завод будет иметь слишком обременительное влияние на окружающую среду, то нынешний министр климата Кристен Михал менее восьми лет назад, будучи министром экономики, одобрял создание новых заводов сланцевого масла.
Кристен Михал участвовал 11 ноября 2015 года в Кохтла-Ярве в церемонии открытия третьего завода "Petroter" предприятия "Viru Keemia Grupр", где перерезал ленточку нового завода и сдвигал бокалы с владельцами "VKG". В случае настолько масштабных инвестиций восемь лет тому назад - это недавнее прошлое.