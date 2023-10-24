Связанные с дурманящими веществами (алкоголь, табак, наркотики) проблемы - одни из самых серьезных и вредоносных проблем здоровья у молодежи Эстонии. Для исключения появления этих проблем важно сосредоточиться на профилактике и понять причины, почему молодежь начинает употреблять опьяняющие вещества и в результате брать на себя больше рисков. В прошлом учебном году проект Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны "Ohuteadlik kool" ("Информированная об опасности школа") осуществлялся в восьми общеобразовательных школах Ида-Вирумаа, сосредоточив внимание на основанной на доказательствах профилактике дурманящих веществ, а также поддержке здоровья и благополучия в школе.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Проект "Ohuteadlik kool" донес до школ знания об основанной на доказательствах профилактике употребления дурманящих веществ
Проект "Ohuteadlik kool"
- Период проекта: 2021/22 и 2022/23 уч. гг.
- Цель проекта: увеличение готовности персонала общеобразовательных школ Ида-Вирумаа к профилактике употребления одурманивающих веществ.
- Участвовавшие в проекте школы: Кивиылиская 1-я средняя школа, Ахтмеская основная школа Кохтла-Ярве, Ийзакуская гимназия, Тойлаская гимназия, Иллукаская основная школа, Йыхвиская основная школа, Славянская основная школа Кохтла-Ярве, Кесклиннаская основная школа Кохтла-Ярве.
- Проектная деятельность: во всех школах проводилось обучение по профилактике употребления одурманивающих веществ (до 20 участников) и три консультации на тему профилактики употребления одурманивающих веществ для образовавшихся в ходе обучения команд (до 6 членов).
- Инициатор проекта: Департамент полиции и погранохраны.
- Финансировал проект: Ида-Вирумааский союз самоуправлений.
- Руководитель проекта: Кристи Калдару, Департамент полиции и погранохраны, Идаская префектура.
- Осуществляли проект: Брит Куппер и Юлия Кашина, НКО "Navigator".
Часто полагают, что для профилактики и сокращения употребления одурманивающих веществ детьми и молодежью надо информировать молодежь о различных вызывающих зависимость веществах, описывать их влияние на здоровье, а также делиться пугающими историями о бывших зависимых. Однако научные исследования подтверждают, что вышеназванные действия не помогают отложить или предотвратить употребление опьяняющих веществ, а могут, напротив, увеличить их употребление.
Важную роль в профилактике употребеления опьяняющих веществ играет персонал школ
Исходной точкой основанной на доказательствах профилактической работы является понимание того, что на поведение молодежи влияют различные воздействующие факторы (как, например, взгляды, верования, умения и т.д.), а также психосоциальная среда как дома, так и в школе и местах проведения досуга. При проведении профилактики употребления одурманивающих веществ следует сосредоточиться как на социальных навыках учащихся, школьной политике и действующих в школе договоренностях, так и на здоровье и благополучии в более широком контексте. Например, известно, что большая сплоченность в школе и хорошие отношения как между учениками, так и между учителями помогают отложить или полностью предотвратить начало употребления одурманивающих веществ.
Начатый в 2021 году проект сосредоточился на персонале общеобразовательных школ Ида-Вирумаа, чтобы увеличить его готовность к осуществлению профилактики употребления одурманивающих веществ. В качестве косвенной цели повышали знания школьного персонала о роли полиции в деле профилактики.
В 2021/22 и в 2022/23 учебных годах перед всеми присоединившимися к проекту школами открылась возможность участвовать в обучениях на тему профилактики употребления одурманивающих веществ и в последовавших за этим трех консультациях. В рамках проходившего в восьми школах учебного дня, основанного на сотрудничестве, участники получали обзор сегодняшней ситуации с употреблением одурманивающих веществ, о связанных с ним рисках и факторах защиты, а также об основанной на доказательствах профилактике употребления опьяняющих веществ.
Каждая школа проанализировала положение на данный момент со здоровьем и благополучием в своей школе, и к концу обучения почти во всех школах были составлены первоначальные проекты идей. Хотя некоторые проблемы были у участников разные, в качестве общей проблемы неоднократно называли нехватку опорных специалистов, недостаточное сотрудничество с родителями и слабое привлечение учащихся к формированию школьной жизни. С другой стороны, в качестве позитивного момента называли больше возможностей для насыщения досуга, наличие общих традиций, а также поддерживающий здоровье пример со стороны школьного персонала.
В течение двух учебных лет в обучении участвовали в общем 146 работников общеобразовательных школ Ида-Вирумаа, среди которых были как учителя и опорные специалисты, так и члены руководства. Средняя оценка обучения со стороны участников была позитивная (в соответствии с анализом обратной связи 4,2 балла из 5-ти), и самой важной частью участники посчитали именно возможность сообща с коллегами классифицировать проблемы своей школы.
Радует, что наряду с хорошими откликами на обучение произошло позитивное изменение в знаниях школьного персонала о профилактике употребления одурманивающих веществ и в ощущении персоналом поддержки при ее осуществлении. А именно: для оценки результативности обучения были проведены предварительная и последующая оценки (в ходе исследования для этого применялись разработанные ранее опросники). Из результатов исследования стало ясно, что если до обучения участники оценивали свои знания по профилактике в среднем на 2,2 балла, то после обучения оценка выросла до 3,5 балла.
Например, значительно увеличились знания участников обучения о бесплатной или малозатратной профилактической деятельности. Участники более сильно, по сравнению с периодом до обучения, почувствовали, что у них есть поддержка со стороны коллег при осуществлении деятельности по профилактике употребления одурманивающих веществ.
В школах сформировали команды здоровья
Хотя 78% участников, давших обратную связь после учебного дня, полагали, что последующие за обучением консультации помогли бы им лучше двигаться вперед в деле профилактики употребления одурманивающих веществ в школе, продолжить консультации решили шесть школ. Три из них прошли все консультации. Консультации были предназначены для внутришкольных команд, образованных из участников обучения, которые с помощью советов и поддержки со стороны проводящих обучение смогли в течение более продолжительного срока классифицировать для себя важные проблемы и решить их.
На консультациях в первую очередь обращали внимание на темы, касающиеся классификации здоровья и благополучия в школе на данный момент, более результативного привлечения учащихся к школьной жизни и создания инструкции по реагированию на связанные с одурманивающими веществами ситуации. На примере Кивиылиской 1-й средней школы после обучения начали формировать команды здоровья. Если у школьного персонала возникало желание просветить себя и в области распознавания различных одурманивающих веществ и связанных с ними опасностей, криминальное бюро Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны проводило соответствующие встречи.
Поскольку в сфере образования часто одновременно происходит много событий, то в случае некоторых школ участие в консультациях отменялось как из-за нехватки времени, так и из-за перехода на эстоноязычное обучение. Тут есть, конечно, о чем подумать и команде проекта при осуществлении подобных проектов.
С другой стороны, приятно отметить, что школы, проявившие желание и нашедшие время углубиться в эту тему, получили в ходе проекта поддержку и создали важную почву для того, чтобы в своей школе продолжить поддержку здоровья и благополучия и после завершения проекта.
Как и многие изменения, профилактическая работа имеет долгосрочный характер и является последовательным процессом. Желаем всем школам эффективного нового учебного года и поддерживающих здоровье шагов!
Опыт Кивиылиской 1-й средней школы
В начале 2021/22 учебного года в проекте в качестве первой школы участвовала Кивиылиская 1-я средняя школа, в которой после обучения инициировали команду здоровья и на сегодня уже дошли до составления программы деятельности.
Руководитель школы по интересам Хелена Пайст так подводит итоги участия в проекте:
- Благодаря проекту коллектив школы получил возможность проанализировать свою работу, заметить нуждающиеся в улучшении моменты, осмыслить свою деятельность. Мы смогли сформировать единое понимание того, что имеем в виду, когда говорим об информированной об опасности школе, и какие профилактические действия осуществимы в школе, что мы уже делаем и на что еще надо обратить внимание.
После завершения обучения мы составили программу деятельности, охватывающую нынешний учебный год, и осуществили первые наиболее срочные действия, такие, как пересмотр инструкции по безопасности и размещение информации в помещениях классов. Сейчас у нас имеется статут совета по здоровью, в котором расписана организация работы совета по здоровью, а также готов план работы на следующий учебный год.
Мы благодарны за поддержку организаторам обучения, которые после обучения продолжили консультирование. Взгляд со стороны специалистов в своей области во многом помог нам. Кроме того, мы получили конкретные рекомендации и рабочие инструменты, которые содействовали работе созданного после обучения школьного совета по здоровью.