БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Проект "Ohuteadlik kool" донес до школ знания об основанной на доказательствах профилактике употребления дурманящих веществ

Радует, что наряду с хорошими откликами на обучение произошло позитивное изменение в знаниях школьного персонала о профилактике употребления одурманивающих веществ и в ощущении персоналом поддержки при ее осуществлении. А именно: для оценки результативности обучения были проведены предварительная и последующая оценки (в ходе исследования для этого применялись разработанные ранее опросники). Из результатов исследования стало ясно, что если до обучения участники оценивали свои знания по профилактике в среднем на 2,2 балла, то после обучения оценка выросла до 3,5 балла.

Например, значительно увеличились знания участников обучения о бесплатной или малозатратной профилактической деятельности. Участники более сильно, по сравнению с периодом до обучения, почувствовали, что у них есть поддержка со стороны коллег при осуществлении деятельности по профилактике употребления одурманивающих веществ.

В школах сформировали команды здоровья

Хотя 78% участников, давших обратную связь после учебного дня, полагали, что последующие за обучением консультации помогли бы им лучше двигаться вперед в деле профилактики употребления одурманивающих веществ в школе, продолжить консультации решили шесть школ. Три из них прошли все консультации. Консультации были предназначены для внутришкольных команд, образованных из участников обучения, которые с помощью советов и поддержки со стороны проводящих обучение смогли в течение более продолжительного срока классифицировать для себя важные проблемы и решить их.