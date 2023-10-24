БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Алкоголь слишком доступен для молодежи

В деле профилактики употребления дурманящих веществ (в данном случае - алкоголя) важна также роль продавцов алкоголя. Завершившиеся в сентябре контрольные закупки показали, что в Ида-Вирумаа в 68% случаев продавцы не спрашивают у молодежи документ вообще или же при его отсутствии все-таки готовы продать молодежи спиртное.
Исследование результатов контрольных закупок, проведенное в 2022 году Институтом развития здоровья, тоже показало, что каждый второй молодой человек (63%) может приобрести в Эстонии алкоголь, не предъявляя подтверждающий его возраст документ.
Были выявлены и другие совпадения с данными общереспубликанского исследования. Выяснилось, что при покупке пива и сидра документ спрашивали значительно реже и эти напитки продавцы были готовы продать значительно чаще, чем водку, ром или какой-то другой крепкий алкогольный напиток. В Ида-Вирумаа у молодежи тоже чаще спрашивали документ при продаже крепкого алкоголя (43%), нежели при продаже слабоалкогольных напитков (27%). В отличие от данных исследования Института развития здоровья, в Ида-Вирумаа документ чаще всего спрашивали, по оценкам, продавцы в возрасте 50 лет или старше (41%), а реже всего, подвергая тем самым прямой и косвенной угрозе жизнь и здоровье молодежи, продавцы в возрасте до 30 лет (27%).
Всего в Ида-Вирумаа было сделано 100 контрольных закупок: 72 - в магазинах, 20 - в заведениях общепита, 8 - на заправках. Активность проверки удостоверяющего личность документа значительно различалась между самоуправлениями. Чаще всего документы спрашивали у молодежи в Йыхвиской волости (55%) и в городе Силламяэ (47%). В Алутагузеской волости документ потребовали всего в 10% случаев и ни разу не спросили у молодежи в торговых точках Тойлаской волости.
В августе и сентябре 2023 года заданием 18-20-летней молодежи было зафиксировать, проверяют ли продавцы их возраст и спрашивают ли удостоверяющий личность документ или же продают алкоголь, не требуя документ. Контрольные закупки проводились под руководством Ида-Вирумааского союза самоуправлений.
Целью контрольных закупок является не привлечь кого-либо к ответственности, а обратить внимание торговцев и продавцов на закон, а также добиться того, чтобы при продаже алкоголя продавцы всегда убеждались в возрасте клиента, ограничивая таким образом доступность алкоголя для несовершеннолетних.
После контрольных закупок полиция отправляет каждому магазину персонально письменное извещение о том, проверял их продавец документ или нет. Мы работаем вместе во имя того, чтобы торговцы учитывали наши замечания, ведь алкоголь в руках несовершеннолетнего - это всегда результат решения совершеннолетнего.
Идаская префектура тоже каждый год проводит контрольные закупки, когда к совершению покупки привлекают несовершеннолетних. В 2022 году было сделано 35 таких закупок, из них в 17 случаях алкоголь был продан. За семь месяцев 2023 года было совершено 11 контрольных закупок, в семи случаях из которых несовершеннолетнему продали алкоголь. Такие результаты вызывают большую тревогу, и мы ждем здесь активных обсуждений и действий со стороны торговцев и местных самоуправлений.
Прочитать больше можно здесь: https://www.tai.ee/et/valjaanded/alkohoolsete-jookide-ning-tubaka-ja-nikotiinitoodete-testostlemine.