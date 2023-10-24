БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Алкоголь слишком доступен для молодежи

Исследование результатов контрольных закупок, проведенное в 2022 году Институтом развития здоровья, тоже показало, что каждый второй молодой человек (63%) может приобрести в Эстонии алкоголь, не предъявляя подтверждающий его возраст документ.

Были выявлены и другие совпадения с данными общереспубликанского исследования. Выяснилось, что при покупке пива и сидра документ спрашивали значительно реже и эти напитки продавцы были готовы продать значительно чаще, чем водку, ром или какой-то другой крепкий алкогольный напиток. В Ида-Вирумаа у молодежи тоже чаще спрашивали документ при продаже крепкого алкоголя (43%), нежели при продаже слабоалкогольных напитков (27%). В отличие от данных исследования Института развития здоровья, в Ида-Вирумаа документ чаще всего спрашивали, по оценкам, продавцы в возрасте 50 лет или старше (41%), а реже всего, подвергая тем самым прямой и косвенной угрозе жизнь и здоровье молодежи, продавцы в возрасте до 30 лет (27%).

Всего в Ида-Вирумаа было сделано 100 контрольных закупок: 72 - в магазинах, 20 - в заведениях общепита, 8 - на заправках. Активность проверки удостоверяющего личность документа значительно различалась между самоуправлениями. Чаще всего документы спрашивали у молодежи в Йыхвиской волости (55%) и в городе Силламяэ (47%). В Алутагузеской волости документ потребовали всего в 10% случаев и ни разу не спросили у молодежи в торговых точках Тойлаской волости.

Фото: Kristel Soomets / Põhjarannik