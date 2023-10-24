Государство ищет партнера по коммуникациям для программы справедливого перехода

Первый тендер на поиск коммуникационного партнера был объявлен в мае этого года, сроком подачи предложений было 19 мая. Для участия в конкурсе зарегистрировались шесть потенциальных участников, а к установленному сроку были поданы две заявки, после чего однако выяснилось, что основную конкурсную документацию необходимо изменить, и тендер был признан несостоявшимся.

Перед объявлением нового тендера Министерство финансов решило запросить информацию у потенциальных участников.

Письмо было направлено коммуникационным предприятиям Akkadian и Corpore Public Relations, занимающемуся курсами и консультациями предприятию Visionest Institute, а также организатору фестивалей Tallinn Music Week и Station Narva, фирме Shiftworks OÜ, которая в прошлом, помимо организации музыкальных фестивалей.

Четырем предприятиям был задан вопрос о том, почему они не приняли участие в тендере, была ли им понятна цель закупки и достаточен ли был бюджет. Министерство также поинтересовалось, не смутила ли их суть заказываемой услуги, поскольку речь шла о гибриде коммуникации и маркетинга. При этом в министерстве подчеркнули, что, учитывая проблемы Ида-Вирумаа и миссию справедливого перехода в этом регионе, они по-прежнему верят в свой гибридный подход и не хотели бы от него отказываться.

По словам пресс-секретаря Министерства финансов Гейли Хейнмаа, вопросы были разосланы всем фирмам, зарегистрировавшимся для участия в первой закупке, независимо от того, представили они предложение или нет.

- Для заказчика при составлении тендера было важно узнать мнение участников рынка и использовать его в контексте нового тендера, проследив также за тем, чтобы его суть не искажала конкуренцию, - сказала Хейнмаа.

Победитель объявленного 19 октября тендера должен будет составить коммуникационную стратегию до конца 2026 года и на ее основе реализовать коммуникационный план. Срок подачи заявок - 3 ноября, а предполагаемая стоимость закупки составляет 135 000 евро.