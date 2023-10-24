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Количество сделок с недвижимостью упало на 17%

Северное побережье
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Фото: Старый дом в Нарва-Йыэсуу. Архивное фото, автор - Илья Смирнов

По данным Земельного департамента, в третьем квартале 2023 года было совершено 10 373 сделки купли-продажи на общую сумму 1,13 миллиарда евро. Количество и общая стоимость сделок оказались на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 

В третьем квартале этого года на рынке недвижимости совершили в общей сложности сделок на сумму 1,13 млрд евро. По сравнению с предыдущим кварталом количество и общая стоимость сделок снизились на 7% и 10% соответственно, а в годовом исчислении оба этих показателя уменьшились на 17%.

По сравнению со вторым кварталом оборот сделок с застроенной и незастроенной землей увеличился почти на 6,5% и 1% соответственно, а общая стоимость сделок с квартирами уменьшилась за квартал на 18%.

Больше всего сделок совершается с квартирной собственностью, что составляет 52% от общего количества сделок купли-продажи. 23% сделок было совершено с незастроенной землей и 19 процентов - с застроенной. Сделки с квартирами из общей суммы сделок составляют 53%, с незастроенной землей - 16%, с застроенной - 28%.

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