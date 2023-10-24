Количество сделок с недвижимостью упало на 17%

В третьем квартале этого года на рынке недвижимости совершили в общей сложности сделок на сумму 1,13 млрд евро. По сравнению с предыдущим кварталом количество и общая стоимость сделок снизились на 7% и 10% соответственно, а в годовом исчислении оба этих показателя уменьшились на 17%.

По сравнению со вторым кварталом оборот сделок с застроенной и незастроенной землей увеличился почти на 6,5% и 1% соответственно, а общая стоимость сделок с квартирами уменьшилась за квартал на 18%.