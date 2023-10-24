В Эстонии растет спрос на электромобили

В этом году на вторичном рынке было продано почти на 150 больше электромобилей, чем за весь прошлый год. Менеджер по продажам подержанных автомобилей City Motors Сандер Кирсс сказал, что у них покупают от шести до семи легковых электромобилей в месяц.

- В любом случае, это восходящая тенденция. Объемы растут, покупательная способность тоже абсолютно растет. Когда речь идет о ценах на электромобили и о ценах на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, то различия скорее становятся меньше, - сказал Кирсс.

По словам Кирсса, покупатели часто сомневаются в аккумуляторах электромобилей, которым 3-5 лет. Он также добавил, что на улицах много машин с аккумуляторами, которым, например, 10 лет.

- Восемь лет - это часто то, что производитель дает в качестве гарантии для аккумулятора электромобиля, но это не означает, что потом аккумулятору конец. Мы определенно можем сказать, что аккумуляторы служат лучше, чем первоначально опасались, - сказал он.

Проведенное по заказу банка Citadele исследование показало, что 29% респондентов опроса планируют приобрести электромобиль в течение следующих пяти лет. Из них 2% хотят сделать это уже в этом году, 12% - в течение следующих 2-3 лет, а 15% - в течение следующих 4-5 лет. 15% респондентов планируют купить электромобиль через 6-10 лет, а 16% респондентов - через 10 и более лет. Треть респондентов вообще не планируют покупать электромобили.