Уникальный солнечный парк "Эстония" начал подавать электроэнергию в сеть

- Уникальность этого солнечного парка заключается в том, что для него построен фундамент с правильным наклоном, благодаря которому мы снизим потери из-за затенения и тем самым повысим эффективность производства электроэнергии. На самом деле, тут преследуются две экологические цели: во-первых, пустую породу можно использовать как строительный материал, и, во-вторых, мы будем производить зеленую энергию, которую можно использовать в шахте, - рассказывала ранее руководитель по проектам возобновляемой энергетики Eesti Energia Элиса Йоханна Лилль.

Строительные работы по возведению парка мощностью почти 3 мегаватта начались в конце апреля этого года и продлились всего около 6 месяцев, опередив ранее установленный график.

Инвестиции в объект составили около 2,7 млн евро. Основным потребителем электроэнергии, полученной от солнечного парка, будет принадлежащая компании Enefit Power шахта "Эстония".

Данный солнечный парк стал вторым, который компания построила в промышленной зоне. В мае 2019 года было завершено строительство солнечного парка Laaskõrve на место старой шахты в районе Кохтла-Нымме.