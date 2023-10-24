Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Зарегистрированная безработица в Эстонии растет пятую неделю подряд

Северное побережье
Facebook
Comments
Бюро Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.
Бюро Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 7,5%. Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа.

По положению на 22 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 49 995 человек - на 44 больше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,5%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,2%. Самый низкий на Хийумаа - 4,1%.

В Харьюмаа уровень безработицы - 7,1%. Без работы в столичном регионе остаются 23 850 человек, большинство из них - жители Таллинна.

Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4149 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 8,3%.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Эстония
Наверх