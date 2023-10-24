Нарва и "Narva Gate" создадут общее ЦУ для развития Кренгольмского культурного квартала

Нарва не намерена отказываться от участия в проекте Кренгольмского культурного квартала и горсобрание планирует рассмотреть этот вопрос в конце ноября, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
На заседании бюджетной комиссии Нарвского горсобрания в понедельник было принято решение, что несмотря на то, что Министерство культуры отказалось от участия в проекте Кренгольмского культурного квартала, Нарва станет сооснователем данного целевого учреждения совместно с владельцем Кренгольма - компанией "Narva Gate".
Для этого городской управе дано задание провести новые переговоры и подготовить пакет документов к ноябрьской сессии горсобрания. По мнению руководства "Narva Gate", это решение вселяет оптимизм.
- В принципе да, я чувствую, что теперь город все-таки серьезно думал об этом, что надо основать это целевое учреждение, даже если министерство не участвует в этом, - сказал руководитель "Narva Gate" Янус Микк.
По мнению комиссии, в новом учредительном договоре необходимо исключить обязанность города арендовать 1000 квадратных метров площадей, так как пока не ясна целесообразность перевода в Кренгольм как музыкальной, так и художественной школ. Что касается принятия решения на сессии, то по мнению председателя горсобрания Ирины Янович, большинство поддержит этот проект.
- Наша фракция на данный момент считает, что учредить это целевое учреждение необходимо. Одно из условий выделения денег, это если город вместе с "Narva Gate" станут учредителями, и от этого мы отказываться не будем безусловно. Надо помочь и частному владельцу получить деньги от Министерства культуры, и вложить свои деньги, которые они планировали. Поэтому, для учреждения, я думаю, большинство голосов в зале будет, - сказала Янович.
Согласно планам, 15 000 квадратных метров старых фабрик Кренгольма должны стать центром культуры и креативного бизнеса к 2028 году. Государство и частный владелец должны были вложить в проект по 15 млн евро.