Нарва и "Narva Gate" создадут общее ЦУ для развития Кренгольмского культурного квартала

На заседании бюджетной комиссии Нарвского горсобрания в понедельник было принято решение, что несмотря на то, что Министерство культуры отказалось от участия в проекте Кренгольмского культурного квартала, Нарва станет сооснователем данного целевого учреждения совместно с владельцем Кренгольма - компанией "Narva Gate".

Для этого городской управе дано задание провести новые переговоры и подготовить пакет документов к ноябрьской сессии горсобрания. По мнению руководства "Narva Gate", это решение вселяет оптимизм.

- В принципе да, я чувствую, что теперь город все-таки серьезно думал об этом, что надо основать это целевое учреждение, даже если министерство не участвует в этом, - сказал руководитель "Narva Gate" Янус Микк.

По мнению комиссии, в новом учредительном договоре необходимо исключить обязанность города арендовать 1000 квадратных метров площадей, так как пока не ясна целесообразность перевода в Кренгольм как музыкальной, так и художественной школ. Что касается принятия решения на сессии, то по мнению председателя горсобрания Ирины Янович, большинство поддержит этот проект.

- Наша фракция на данный момент считает, что учредить это целевое учреждение необходимо. Одно из условий выделения денег, это если город вместе с "Narva Gate" станут учредителями, и от этого мы отказываться не будем безусловно. Надо помочь и частному владельцу получить деньги от Министерства культуры, и вложить свои деньги, которые они планировали. Поэтому, для учреждения, я думаю, большинство голосов в зале будет, - сказала Янович.