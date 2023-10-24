Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Садоводов просят не вывозить лишние яблоки в лес

Северное побережье
Facebook
Comments 1
Цветущие яблони
Цветущие яблони Фото: Zane Bitere/LETA

Люди, вывозящие в лес ненужные яблоки и оставляющие их на обочинах, побуждают лесных животных переходить дорогу, что повышает риск столкновения с ними.

- Пожалуйста, прекратите вывозить садовые отходы, особенно яблоки, в лес к обочинам шоссе, - призвал жителей Эстонии к благоразумию специалист по организации дорожного движения Айво Тасане.

Оставленные на обочинах яблоки, а также другие излишки садов и огородов привлекают зверей, которые в поиске пропитания могут оказаться на шоссе, что, в свою очередь, может иметь трагические последствия.

Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Эстония
Наверх