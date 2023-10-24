Люди, вывозящие в лес ненужные яблоки и оставляющие их на обочинах, побуждают лесных животных переходить дорогу, что повышает риск столкновения с ними.
Садоводов просят не вывозить лишние яблоки в лес
- Пожалуйста, прекратите вывозить садовые отходы, особенно яблоки, в лес к обочинам шоссе, - призвал жителей Эстонии к благоразумию специалист по организации дорожного движения Айво Тасане.
Оставленные на обочинах яблоки, а также другие излишки садов и огородов привлекают зверей, которые в поиске пропитания могут оказаться на шоссе, что, в свою очередь, может иметь трагические последствия.