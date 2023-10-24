Цены в магазинах округлят, чтобы избавиться от мелких монет

Ежегодно Eesti Pank выпускает в обращение в среднем 50 тонн монет номиналом 1 и 2 евро, но гораздо меньше из них снова попадает в обращение. Из-за связанных с этим производственных затрат и воздействия на окружающую среду продолжать производство мелких монет нецелесообразно, и центральный банк ищет способы отказаться от них.
Монеты номиналом 1 и 2 цента люди чаще всего получают в магазине в качестве сдачи, но сами редко используют их для покупок - монеты громоздки в кошельке, имеют тенденцию теряться и имеют низкую покупательную способность. Однако затраты на производство и обработку, а также воздействие на окружающую среду монет номиналом 1 и 2 цента непропорционально высоки по сравнению с их стоимостью.
Чтобы уменьшить необходимость использования монет номиналом 1 и 2 цента, Министерство финансов в сотрудничестве с Банком Эстонии разослало заинтересованным группам на консультацию проект концепции, позволяющей начать округлять цену корзины покупок до ближайших 5. центов на кассах магазинов. Таким образом, можно было бы предотвратить отходы, связанные с производством монет, которые сопровождаются выпуском монет из обращения.
Покупатели продолжат расплачиваться в Эстонии 1 и 2 центами, но вернуть их в качестве сдачи в магазинах уже не смогут. Округление будет применяться только к окончательной цене корзины покупок при оплате наличными на кассе. В результате цена покупки за наличные уменьшится или увеличится максимум на 2 цента.
- Контроль округления остается за покупателем, потому что у него есть выбор - при оплате наличными цена округляется, а при оплате картой - нет. У продавца нет такого выбора, для него округление будет автоматическим и будет зависеть от способа оплаты покупателя, - пояснил министр финансов Март Вырклаев.
По его словам, это также должно привести к тому, что пересчет монет на кассе в будущем будет занимать меньше времени, и потребителям не придется косвенно платить за перевозку 1 и 2 центов, которые магазины вынуждены заказывать через банки в качестве сдачи.
Согласно предложению, цена отдельного товара или услуги округляться не будет, а округляться будет только конечная цена покупки при оплате наличными на кассе. Округление будет производиться математически до ближайших 5 центов. Например, если цена торта в магазине составляет 28 центов, а в корзине только один торт, то окончательная цена корзины на кассе при оплате наличными будет округлена до 30 центов. Если вы купите два предмета одного и того же предмета, они будут стоить в общей сложности 56 центов, а покупная цена будет округлена до 55 центов, если вы платите наличными.
По словам президента "Eesti Pank" Мадиса Мюллера, покупательная способность монет номиналом 1 и 2 цента низкая, поэтому они используются очень мало.
- В конечном итоге, если мы продолжим производить больше монет достоинством в 1 и 2 цента, но редко будем их использовать, это в конечном итоге будет пустой тратой и ненужными расходами для потребителей. Производство, обработка и транспортировка монет сопряжены с экологическими издержками, и, как правило, имеет смысл производить вещи, которые люди активно используют, - сказал Мюллер.
По мнению Банка Эстонии, введение правила округления окажет минимальное влияние на цены. С каждой транзакцией с наличными потребитель может выиграть или потерять до двух центов. Поскольку округление производится в большую или меньшую сторону по правилам математики, его эффект со временем выравнивается. Кроме того, у потребителя всегда есть возможность отказаться от округления, выбрав оплату покупки картой. Продавцам нет смысла начинать менять цены на товары, поскольку корзина создается покупателем и округляется только общая стоимость корзины.
Внедрение округления цен приведет к единовременным затратам для продавцов, которым придется переконфигурировать POS-системы и программное обеспечение для бизнеса. Стоимость реконфигурации зависит от сложности существующей системы и того, встроена ли в программное обеспечение уже логика округления.
Проблема обращения мелких монет аналогична во всей зоне евро, но не существует общего соглашения об округлении цен. Однако шесть стран уже внедрили округление: Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Словакия и Италия. Литва также планирует это сделать.
Министерство финансов привлекает к разработке намерения представителей потребителей и бизнеса, а также другие заинтересованные группы. Ожидаются мнения и предложения от Союза пенсионеров, Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Эстонской палаты инвалидов, Эстонской ассоциации мелких торговцев, Эстонской ассоциации малых и средних предпринимателей, Эстонской торгово-промышленной палаты и Промышленность, Эстонский купеческий союз, Эстонский банк, Эстонский банковский союз и другие.