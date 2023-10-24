Цены в магазинах округлят, чтобы избавиться от мелких монет

Монеты номиналом 1 и 2 цента люди чаще всего получают в магазине в качестве сдачи, но сами редко используют их для покупок - монеты громоздки в кошельке, имеют тенденцию теряться и имеют низкую покупательную способность. Однако затраты на производство и обработку, а также воздействие на окружающую среду монет номиналом 1 и 2 цента непропорционально высоки по сравнению с их стоимостью.

Чтобы уменьшить необходимость использования монет номиналом 1 и 2 цента, Министерство финансов в сотрудничестве с Банком Эстонии разослало заинтересованным группам на консультацию проект концепции, позволяющей начать округлять цену корзины покупок до ближайших 5. центов на кассах магазинов. Таким образом, можно было бы предотвратить отходы, связанные с производством монет, которые сопровождаются выпуском монет из обращения.

Покупатели продолжат расплачиваться в Эстонии 1 и 2 центами, но вернуть их в качестве сдачи в магазинах уже не смогут. Округление будет применяться только к окончательной цене корзины покупок при оплате наличными на кассе. В результате цена покупки за наличные уменьшится или увеличится максимум на 2 цента.

- Контроль округления остается за покупателем, потому что у него есть выбор - при оплате наличными цена округляется, а при оплате картой - нет. У продавца нет такого выбора, для него округление будет автоматическим и будет зависеть от способа оплаты покупателя, - пояснил министр финансов Март Вырклаев.