Власти Нарва-Йыэсуу и Алутагузе вынуждены сокращать бюджеты

Нарва-Йыэсуу готовится к принятию негативного бюджета на конец этого года, а также к пересмотру своих планов на следующий год из-за снижения поступлений в бюджет за счет налогов от сланцевой промышленности. Ситуация с электростанцией Аувере, простоявшей на ремонте длительное время, негативно сказалось на финансовом благосостоянии города.

- Что это означает для города Нарва-Йыэсуу? Мы прогнозируем такой черный сценарий - минус 400 000 в бюджете города уже к концу этого года. Мы получили на той неделе результаты третьего квартала и к концу года мы прогнозируем как наихудший сценарий, это минус 400 000 евро. И похожие цифры со знаком минус мы уже видим в бюджете следующего года, - пояснил мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Нарва-Йыэсуу также рассчитывал и на дополнительный доход в размере 1 миллион евро в случае запуска нового завода сланцевого масла Enefit, но решение Госсуда по отмене разрешения на строительство рушит и эти планы.

В такой же ситуации как Нарва-Йыэсуу, оказалась и волость Алутагузе.

- Вчера разговаривал со старейшиной волости Алутагузе Тауно Выхмаром, он сказал у них минус 600 000 в этом году и 1 300 000 уже в следующем. Они точно, как и мы, надеются на второй Enefit, потому что больше каких-то позитивных новостей из сланцевого сектора на ближайшие годы ожидать не приходится, - прокомментировал ситуацию в волости Алутагузе Максим Ильин.