В Балтийском море ограничат вылов салаки

Во вторник, 24 октября, в Люксембурге министры стран Европейского союза согласовали менее жесткие квоты на вылов рыбы в Балтийском море, чем предлагала Еврокомиссия. Например, квота на добычу салаки в открытой части Балтийского моря сократится на 43% вместо 60%, пишет rus.err.
В открытой части Балтийского моря и в Финском заливе квота на лов салаки будет сокращена на 43%, на шпроты (балтийскую кильку) - на 10%. Европейская комиссия предлагала сократить вылов в открытой части Балтийского моря на 60%, ученые же рекомендовали на 40%.
Еврокомиссия предлагала сократить вылов салаки в Рижском заливе на 20%, но во вторник было решено уменьшить квоту на 17%.
Квота на вылов лосося в Ботническом заливе и открытом море сократилась на 22%, в Финском заливе - на 7%.
По словам директора Морского института ТУ, ихтиолога Маркус Ветемаа, в Рижском заливе салака чувствует себя неплохо, но в открытом море количество салаки сейчас приближается к историческому минимуму.
- Это вызвано целым рядом причин. Соленость воды в Балтике неуклонно снижается, пищевая база салаки меняется, вес рыб уменьшается, и в каждой выловленной тонне все больше особей. На популяции плохо сказалось и то, что весна в последние годы наступала рано и была сравнительно теплой, - объяснил Ветемаа.
Сокращение квот на вылов рыбы особенно обеспокоило южных и северных соседей Эстонии.
Ранее Министерство земледелия Латвии заявило, что резкое сокращение квот на вылов будет иметь катастрофические последствия для латвийских рыбаков, и обратилось в Еврокомиссию с просьбой пересмотреть планы.
В Финляндии комиссия хотела практически полностью запретить промысел салаки: в Ботническом заливе она хотела сократить квоту на вылов салаки на 98% - с 68 000 до 1 000 тонн в год.