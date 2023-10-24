В Балтийском море ограничат вылов салаки

В открытой части Балтийского моря и в Финском заливе квота на лов салаки будет сокращена на 43%, на шпроты (балтийскую кильку) - на 10%. Европейская комиссия предлагала сократить вылов в открытой части Балтийского моря на 60%, ученые же рекомендовали на 40%.

Еврокомиссия предлагала сократить вылов салаки в Рижском заливе на 20%, но во вторник было решено уменьшить квоту на 17%.

Квота на вылов лосося в Ботническом заливе и открытом море сократилась на 22%, в Финском заливе - на 7%.

По словам директора Морского института ТУ, ихтиолога Маркус Ветемаа, в Рижском заливе салака чувствует себя неплохо, но в открытом море количество салаки сейчас приближается к историческому минимуму.

- Это вызвано целым рядом причин. Соленость воды в Балтике неуклонно снижается, пищевая база салаки меняется, вес рыб уменьшается, и в каждой выловленной тонне все больше особей. На популяции плохо сказалось и то, что весна в последние годы наступала рано и была сравнительно теплой, - объяснил Ветемаа.

Сокращение квот на вылов рыбы особенно обеспокоило южных и северных соседей Эстонии.

Ранее Министерство земледелия Латвии заявило, что резкое сокращение квот на вылов будет иметь катастрофические последствия для латвийских рыбаков, и обратилось в Еврокомиссию с просьбой пересмотреть планы.