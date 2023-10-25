Министр Кристина Каллас: "В Тойла гимназическая ступень будет нужна несколько лет"

- Если волостное собрание Тойла в среду даст разрешение, волостное управление начнет официальные переговоры по инвестиционному предложению государства. Это предложение по принципу "либо так, либо никак" или на переговорах действительно будет пространство для маневра? Я имею в виду, сохранится ли гимназическая ступень, надолго ли она сохранится и на сколько учеников будет раcсчитано новое здание основной школы. Министерство предложило максимум 135 мест, волость говорит, что будет нужно 180 мест.

- Нам нужно вместе с общиной посмотреть на цифры. Сейчас я вижу, что мы оперируем совсем другими цифрами. Мы должны принимать решения на основе знаний. Мы знаем, сколько рождается детей - в этом году в районе Тойла-Вока родилось четыре ребенка. Эти четверо детей через семь лет пойдут в школу. Это очень мало.