Йыхви проиграл Нарве, несмотря на мощную поддержку своих болельщиков

При мощной поддержке пары сотен футбольных болельщиков, собравшихся в Йыхвиском спортивном холле, Йыхви повел в матче со счетом 3:1. Менее чем за семь минут за Йыхви забили Владислав Фриезен, Данила Цыганков и Ааре Салмус. Но в оставшиеся 30 минут игры нарвитяне заперли свои ворота и забили в ворота йыхвисцев пять мячей, из которых три на счету Сергея Александрова.

Силламяэский "NPM Silmet", выигравший в позапрошлую субботу в Йыхви Суперкубок Эстонии по мини-футболу, к радости своих болельщиков убедительно стартовал и в чемпионской серии, разгромив команду Йыгева со счетом аж 20:2. По четыре гола в этой игре забили Антон Пфенинг и Владимир Лоншаков.

Тренер "Phoenix" Владимир Ага еще неделю назад говорил, что, поскольку команда параллельно также играет во второй лиге большого футбола за выход на уровень "B" первой лиги, сложно одерживать победы на двух фронтах, поэтому результаты в мини-футболе в начале сезона могут пострадать.