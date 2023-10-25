Победный гол "Транса" с углового забил колумбиец

Колумбиец Арлин Хосе Суарес Торрес обеспечил нарвскому "Трансу" победу со счетом 2:1 в чемпионате Эстонии по футболу над ныммеским "Калью", когда он забил мяч в ворота прямо с углового.
В первом тайме "Транс" отставал от "Калью" со счетом 0:1, но перед перерывом Тристан Коскор успешно пробил пенальти и сравнял счет. Это был уже 14-й гол Коскора в чемпионате в нынешнем сезоне, больше ни один игрок никакой другой команды не смог забить. Следом за Коскором в рейтинге бомбардиров идет "вечный двигатель" "Флоры" и сборной Эстонии Константин Васильев, на счету которого 13 попаданий.
Благодаря второй победе подряд "Транс", набравший 38 очков, обеспечил себе седьмое место в чемпионате. За четыре тура до конца сезона "Транс" опережает "Курессааре" на пять очков. Однако нарвитян тоже на пять очков опережают три команды: таллиннский "Калев", ныммеский "Калью" и пярнуский "Вапрус".