Исследование ⟩ Каждый пятый житель Ида-Вирумаа оплачивает повседневные расходы займовыми деньгами

Если в Харьюмаа в течение последнего года кредит на покрытие повседневных расходов были вынуждены взять 12% жителей, то в Ида-Вирумаа таких людей 22%.

- Результаты исследования подтверждают, что региональное неравенство в Эстонии не исчезло. Ясно, что жителям Ида-Вирумаа срочно требуются позитивные сигналы относительно рабочих мест, инвестиций и социальных гарантий, - прокомментировала исполнительный руководитель "GS Core" София Кирсимаа, а также указала, что, в соответствии с результатами исследования, почти каждый четвертый житель Ида-Вирумаа в течение последнего года из-за нехватки денежных средств хотя бы раз запаздывал с оплатой счетов, половина из этих людей превышали сроки оплаты неоднократно.

По словам Софии Кирсимаа, результаты исследования подтверждают значительную экономическую неуверенность жителей Ида-Вирумаа. "В нынешней экономической среде понятно, если люди не уверены до конца, что справятся экономически. Однако нельзя не заметить, что целых 11% жителей Ида-Вирумаа уже заранее совершенно уверены, что в следующем году их финансовые обязательства превысят их возможности", - сказала Кирсимаа и привела для сравнения, что среди жителей Харьюмаа соответствующий показатель равен 4%, что почти в три раза меньше, а в Пярнумаа - 2%, что более чем в пять раз меньше.

Исследовательская фирма "Norstat" по поручению принадлежащего шведской финансовой группе "Marginalen AB" "GS Core" в августе нынешнего года провела опрос с целью исследования платежного поведения людей среди 1000 жителей трудоспособного возраста по всей Эстонии.