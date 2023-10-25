Ида-Вируская центральная больница отремонтировала старейший лечебный корпус, в котором есть и гостиница для врачей

В новом L-корпусе расположены глазное отделение, детское отделение и женская консультация. Здесь проводятся различные обследования, такие как радиология, эндоскопия и функциональная диагностика, а также некоторые процедуры, например, гемодиализ. Там же проводятся инфекционный контроль и восстановительное лечение. В обновленном здании также будут вести приемы врачи-специалисты.

В новом здании предусмотрены учебные помещения, а также небольшая гостиница на девять комнат, предназначенная в первую очередь для врачей, приезжающих для работы в больнице из-за пределов Ида-Вирумаа.

Реновированный лечебный корпус на протяжении десятилетий был главным зданием больницы в Ахтме. За последние десять лет рядом с ним построены новые лечебные корпуса и здание центра здоровья. В будущем на территории медицинского городка в Ахтме планируется построить новое здание психиатрической клиники.