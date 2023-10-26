За помощью психологов обратились свыше трехсот кохтлаярвесцев, с октября добавились новые услуги

- Стараемся помогать людям преодолевать трудности и улучшать качество жизни, - объясняет вице-мэр по социальным вопросам Ольга Пихлак. - Проблем много, что подтверждают цифры востребованности психологической помощи - более трехсот человек уже обратились за консультациями. Десять процентов из них - мужчины, что радует, ведь чаще всего они сдерживают эмоции, предпочитая оставаться с проблемой один на один, и справляться с вызывающими стресс обстоятельствами самостоятельно, что, в свою очередь, может в дальнейшем приводить к тяжелым расстройствам и заболеваниям.

Психолог проводит с каждым клиентом до пяти консультаций, их количество при необходимости можно увеличить. Практика показывает, что чаще всего обращаются с проблемами в семье, сложностями в общении и выстраивании отношений с детьми, в том числе после развода. Помогают людям справиться с травмой потери близкого человека, страхами, депрессивными состояниями, расстройством сна, одиночеством и стрессом. Нередко приходят за поддержкой и подбадриванием, пытаясь справиться с неуверенностью в себе и отсутствием мотивации. Есть трудности принятия ситуации в случае значительного ухудшения своего здоровья или здоровья близкого человека, в результате чего они нуждаются в постоянном уходе и присмотре.

Услуги душевного здоровья также предоставляются в зависимости от индивидуальных потребностей: кризисное консультирование на предотвращение суицида; душевное здоровье подростков, в том числе беженцев, вплоть до семейного примирения. Специалисты используют методы консультирования, основанные на личном опыте, арт-терапию, песочную терапию и многое другое. Заявление на получение психологической помощи можно подать через портал самообслуживания города, прислать на бумаге, отправить на электронную почту natalja.alliksaar@kjlv.ee или по телефону 5757 0495.