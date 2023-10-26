Причиной иска стала "летающая" тарелка

Конфликт произошел в октябре прошлого года, когда сосед снизу подошел к двери соседа, живущего над ним, и швырнул в дверь тарелку. Сосед вызвал полицию, которая зафиксировала инцидент, после чего против нарушителя было возбуждено дело о правонарушении. Затем потерпевший подал гражданский иск, поскольку "летающая" тарелка повредила входную дверь его квартиры, и потребовал от соседа 312 евро компенсации. Хулиган не согласился с иском, заявив, что соседи сверху нарушали его покой и их дети нарушали его покой, что привело к нервному срыву. Он якобы неоднократно обращал внимание полиции на эту семью, но ничего не изменилось. Тогда он решил привлечь внимание соседа, бросив тарелку, но не в дверь, а на пол.