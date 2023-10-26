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Андрус Дурейко: если будет зима с низкими ценами на электроэнергию, то у нас возникнет очень большая проблема

Северное побережье
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Андрус Дурейко.
Андрус Дурейко. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель правления "Eesti Energia" Андрус Дурейко признался в интервью, данном ERR, что если будет зима с низкими ценами на электроэнергию, то многие рабочие места на предприятии могут оказаться под угрозой.

Дурейко не дал прямого ответа на вопрос журналиста Хуко Ааспыллу, начнут ли увольнять шахтеров из-за торможения завершения строительства нового завода масел в связи с решением Госсуда и действиями Министерства климата. "Вся цепочка длиннее. Разумеется, на предприятии должна вестись экономическая деятельность, это разумно. Сегодня мы запланировали свою деятельность с запуском этого завода масел. Теперь мы должны внести коррективы в свои планы, и все это зависит от очень многих компонентов. Каково сегодня потребление сланца, какова будет цена электроэнергии. От всего этого зависит потребность в сланце. Видно, эти планы мы теперь будем корректировать, - отметил он, добавив, что сегодня он еще не говорит об извещениях о сокращении. - Планы еще только корректируются. Постараемся дать лучшую оценку и не делать поспешных решений".

- Тогда у нас возникнет очень большая проблема, - признался он, однако, отвечая на вопрос, что будет, если последует зима с низкими ценами на электроэнергию и сланца потребуется очень мало также электростанциям, ведь они тогда на рынок не попадут.

Дурейко сказал, что с новым заводом масел на предприятии связаны 400-450 рабочих мест.

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