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Каждый третий житель Ида-Вирумаа ожидает ухудшения своего финансового состояния

Северное побережье
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

По данным опроса, проведенного Norstat по заказу GS Core, до 35% жителей Ида-Вирумаа боятся или абсолютно уверены, что в следующем году столкнутся с финансовыми трудностями.

По словам исполнительного директора инкассо-фирмы OÜ GS Core Софии Кирсимаа, результаты опроса подтверждают значительную финансовую незащищенность жителей Ида-Вирумаа.

- В нынешней экономической ситуации нет ничего удивительного в том, что люди не уверены, что смогут финансово справляться в будущем. 11% жителей Ида-Вирумаа уже совершенно уверены, что в следующем году их финансовые обязательства окажутся для них непосильными, - сказала Кирсимаа.

Среди жителей Харьюского уезда соответствующая доля составляла 4%, а в Пярнуском уезде - 2%.

Если в прошлом году 12% жителей Харьюмаа были вынуждены брать кредиты для покрытия своих повседневных расходов, то в Ида-Вирумаа этот показатель составляет 22%.

- Результаты опроса подтверждают, что региональное неравенство в Эстонии никуда не делось. Понятно, что жителям Ида-Вирумаа срочно необходимы положительные сигналы в отношении рабочих мест, инвестиций и социальных гарантий, - прокомментировала Кирсимаа. Согласно опросу, почти каждый четвертый житель Ида-Вирумаа за последний год из-за нехватки средств хотя бы один раз просрочил оплату счетов, а половина из них была вынуждена несколько раз оплачивать счета не в срок, добавила она.

Опрос был проведен исследовательской фирмой Norstat по заказу OÜ GS Core в августе этого года, участие в нем приняли 1000 респондентов трудоспособного возраста по всей Эстонии.

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Экономика
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