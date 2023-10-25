В Эстонии могут начать принудительно завершать деятельность юридических лиц

Правовая комиссия Рийгикогу во вторник заслушала мнения заинтересованных сторон и различных министерств и получила обзор представленных ими предложений об изменении законопроекта, целью которого является защита общества от разжигания ненависти и наиболее тяжких форм преступлений на почве ненависти, сообщила в среду пресс-служба парламента.

Председатель правовой комиссии Эдуард Одинец отметил, что участники заседания предложили ряд поправок к законопроекту.

- Заинтересованные стороны, среди прочего, предложили включить возраст и гендерную идентичность в число защищаемых признаков. Также на заседании обсудили, следует ли включить эти признаки и в перечень отягчающих преступление обстоятельств. Помимо этого, участники заседания обсудили предложение вернуть в законодательство возможность принудительного завершения деятельности юридического лица, неоднократно нарушившего закон. В противовес этому была приведена рекомендация перенять рамочное решение Совета Европейского союза в как можно более узкой форме, - сказал Одинец.

Комиссия также ознакомилась с поправками, предложенными фракцией Центристской партии. Заместитель председателя комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт, представившая на заседании эти поправки, подчеркнула, что предложения были внесены с целью улучшить формулировки, обеспечить правовую ясность и избежать роста нагрузки на судебную систему. Коваленко-Кылварт добавила, что в представленном виде фракция Центристской партии проект не поддерживает.

Согласно законопроекту, в дальнейшем преступлением будут считаться тяжелые случаи разжигания ненависти, то есть открытые призывы к ненависти, насилию или дискриминации в отношении группы людей или члена группы на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, недуга, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального статуса.

В соответствии с законопроектом, наказание последует за деятельность, которая дает основания опасаться, что за призывом последует насилие или реальная угроза безопасности общества. Ненависть как мотив для совершения преступления также будет считаться отягчающим обстоятельством для других виновных деяний. Призыв должен иметь причинную связь с последствиями, то есть с угрозой насилия.