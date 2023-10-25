В Эстонии участились случаи получения фальшивых счетов владельцами интеллектуальной собственности

К сожалению, вновь возобновилось отправление фальшивых счетов владельцам товарных знаков и промышленных образцов, сообщает Патентный департамент Эстонии со ссылкой на Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

"Когда вы получаете письмо или счет, всегда внимательно проверяйте, что вам предлагают. Внимательно прочитайте все описание. Не платите, пока не убедитесь, что счет является официальным", - предостерегает Патентный департамент Эстонии.