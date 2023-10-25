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В Эстонии участились случаи получения фальшивых счетов владельцами интеллектуальной собственности

Северное побережье
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Мошенники. Фото является иллюстративным.
Мошенники. Фото является иллюстративным. Фото: Nikita Belokhonov / Pexels

Патентный департамент Эстонии сообщает об участившихся случаях отправки поддельных счетов владельцам брендов и дизайна.

К сожалению, вновь возобновилось отправление фальшивых счетов владельцам товарных знаков и промышленных образцов, сообщает Патентный департамент Эстонии со ссылкой на Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

Патентный департамент Эстонии опубликовал на своем сайте образец фальшивого письма, образец фальшивого сертификата и базу данных уже поступивших фальшивых счетов.

"Когда вы получаете письмо или счет, всегда внимательно проверяйте, что вам предлагают. Внимательно прочитайте все описание. Не платите, пока не убедитесь, что счет является официальным", - предостерегает Патентный департамент Эстонии.

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Эстония
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