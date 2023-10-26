ЮБИЛЕЙ ⟩ Силламяэский джазовый клуб отметил десятилетие ярким концертом и выставкой

В минувшую субботу силламяэский "Jazz Time Club" отметил десятилетие большим концертом, на котором выступили звезда эстонского джаза София Рубина-Хантер и ее бенд. Полный зал слушателей - доказательство того, что главная цель, поставленная инициаторами проекта, достигнута.
Создатель и руководитель силламяэского джазового клуба Владимир Высоцкий признался, что переживал, соберется ли публика, ведь в этот же день в Нарве проходил популярный джазовый фестиваль "iDeeJazz". Волнения оказались напрасными - зал был полным, пришли не только любители джаза из города свежих морских ветров, но и приехали из соседних городов.