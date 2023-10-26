ЮБИЛЕЙ ⟩ Силламяэский джазовый клуб отметил десятилетие ярким концертом и выставкой

Создатель и руководитель силламяэского джазового клуба Владимир Высоцкий признался, что переживал, соберется ли публика, ведь в этот же день в Нарве проходил популярный джазовый фестиваль "iDeeJazz" . Волнения оказались напрасными - зал был полным, пришли не только любители джаза из города свежих морских ветров, но и приехали из соседних городов.

- Это говорит о том, что мы достигли главной цели, - радуется Владимир Высоцкий. - Не только смогли привить интерес людей к этому музыкальному направлению, показать его красоту и разнообразие красок, но и доказать, что наши концерты достойны пристального внимания. Десять лет назад это было новинкой для горожан, сейчас привычная традиция, наши концерты ждут. Количество публики показывает, что люди знают, куда идут, понимают и ценят эту музыку. Наша миссия выполнена.