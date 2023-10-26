ОДИН ВОПРОС ⟩ На что могут потратить пособие в 15 миллионов евро самоуправления Ида-Вирумаа?

- Евросоюз поставил перед собой задачу, чтобы к 2050 году не выбрасывать в воздух больше парниковых газов, чем способна увязать природа. Переход на экологичную экономику окажет разностороннее влияние также на местные самоуправления Ида-Вирумаа. Одним из крупнейших изменений станет уменьшение использования ископаемых топлив, например, сланца. Это окажет значительное влияние также на местную социально-экономическую ситуацию, то есть региону потребуются дополнительные инвестиции, чтобы лучше справиться с предстоящими переменами на рынке труда и в социально-экономической ситуации.