С сегодняшнего числа рыбаки могут получить грант на приобретение смарт-устройств

Грант помогает профессиональным рыбакам, ловящим рыбу в прибрежных водах, упростить подачу обязательных данных о рыбалке.

- С нового года рыбаки начнут вводить данные об уловах через созданное для этой цели приложение PERK. Это значит, что ввод данных станет электронным. Чтобы переход прошел гладко, рыбаки, занимающиеся береговой ловлей, могут подать заявку на получение гранта от PRIA на приобретение подходящего интеллектуального устройства. Также были проведены тренинги для рыбаков, где их научат подавать заявку, и мы надеемся, что знания, полученные в ходе обучения, помогут клиентам как при подаче заявления, так и при подаче запроса на оплату, - говорит Мерле Джуур, заместитель руководителя отдела грантов на развитие PRIA

Субсидию можно оформить на приобретение такого оборудования, которое необходимо для электронной подачи данных о рыбалке на основании разрешения рыбака на ловлю в клиентском приложении. В рамках данного гранта поддерживается покупка смартфона или планшета.

Заявку на субсидию могут подать предприятия, которым на год подачи заявки на субсидию было выдано рыболовное разрешение на рыбную ловлю в море.

Бюджет стартового раунда подачи заявок составит 259 475 евро. Максимальная сумма гранта на одно устройство составляет 300 евро, и заявитель может приобрести максимум одно устройство на каждое выданное ему рыболовное разрешение рыбака, действительное на момент подачи заявления на получение гранта.

PRIA принимает решение об удовлетворении или отклонении заявки в течение 30 рабочих дней после истечения срока подачи заявок. Чтобы выплатить субсидию, после покупки устройства и его полной оплаты бенефициар должен подать в PRIA запрос на оплату не позднее 31 декабря 2023 г. вместе с документом, подтверждающим допустимые расходы.