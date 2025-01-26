Максимальная зарплата высокопоставленных государственных служащих в Эстонии в этом году увеличится до 9720 евро брутто в месяц - ее с апреля будут получать президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Госсуда Виллу Кыве, а поменьше их с апреля будет получать премьер-министр Кристен Михал - 9007 евро в месяц, как передает ERR.
У руководителей Эстонии, госслужащих и депутатов Рийгикогу будет хорошая прибавка к окладам
Зарплаты высших государственных служащих в Эстонии индексируются аналогично пенсиям. Размер индекса зависит на 20% от годового прироста индекса потребительских цен и на 80% - от изменения поступления доли пенсионного страхования от социального налога, напоминает ERR.
В декабре 2023 года правящая в Эстонии коалиция приняла решение замедлить рост заработной платы некоторым госслужащим: до 2028 года зарплаты некоторых госслужащих будут расти на половину от расчетного индекса, а затем ее размер увеличится на величину невыплаченной за это время надбавки.
Обычные депутаты Рийгикогу тоже получат прибавку - 338 евро, и их зарплата составит 6318 евро в месяц.
Подробнее о росте окладов всех госслужащих Эстонии можно прочитать в публикации на портале Rus.ERR.