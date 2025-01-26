У руководителей Эстонии, госслужащих и депутатов Рийгикогу будет хорошая прибавка к окладам

Максимальная зарплата высокопоставленных государственных служащих в Эстонии в этом году увеличится до 9720 евро брутто в месяц - ее с апреля будут получать президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Госсуда Виллу Кыве, а поменьше их с апреля будет получать премьер-министр Кристен Михал - 9007 евро в месяц, как передает ERR.​