Атомная энергетика ⟩ "Fermi Energia" ждет от Люганузеской волости зеленый свет

В начале августа компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику, попросила Люганузеское волостное собрание сообщить к концу сентября, готова ли волость участвовать в намеченной предприятием государственной спецпланировке со своим районом деревни Айду-Лийва, чтобы определить по возможности лучшее местоположение для атомной станции. Это, конечно, в случае, если правительство и Рийгикогу решат, что для атомной энергетики есть место в Эстонии.