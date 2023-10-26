Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Атомная энергетика ⟩ "Fermi Energia" ждет от Люганузеской волости зеленый свет

Кюлли Крийс
, журналист
Facebook
Comments
"Fermi Energia" организовала множество инфовечеров для жителей Люганузеской волости.
"Fermi Energia" организовала множество инфовечеров для жителей Люганузеской волости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание, очевидно, в ноябре решит, можно ли включить деревню Айду-Лийва в качестве возможного местоположения в спецпланировку атомной станции.

В начале августа компания "Fermi Energia", развивающая атомную энергетику, попросила Люганузеское волостное собрание сообщить к концу сентября, готова ли волость участвовать в намеченной предприятием государственной спецпланировке со своим районом деревни Айду-Лийва, чтобы определить по возможности лучшее местоположение для атомной станции. Это, конечно, в случае, если правительство и Рийгикогу решат, что для атомной энергетики есть место в Эстонии.

Об инициировании спецпланировки "Fermi Energia" собирается ходатайствовать перед правительством уже в начале будущего года, а для этого необходимо представить также территории-кандидаты, в качестве которых на основании предварительных исследований подошел бы район как деревни Айду-Лийва, так и деревни Летипеа в Виру-Нигулаской волости.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх