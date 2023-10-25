Новый вице-мэр Нарвы ушел в отпуск на следующий день после назначения

Таллиннский бизнесмен, владелец нескольких популярных заведений, Олег Карпиков был назначен на должность вице-мэра Нарвы 19 октября. Но, исходя из опубликованного на сайте narva.ee документа, Карпиков сразу же ушел в отпуск за свой счет до 31 октября, - пишет RusPostimees.

В комментарии изданию новый вице-мэр подтвердил, что взял отпуск для того, чтобы завершить некоторые задачи и подготовиться к работе в Нарвской горуправе.

- Я сразу сказал, что смогу начать с 1 ноября, была такая договоренность. Но закон подразумевает, что если меня утвердили в должности, то я должен приступить к работе уже на следующий день, - пояснил Олег Карпиков.