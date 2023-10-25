Глава Eesti Energia: простой завода Enefit 280 приведет к многомиллионным убыткам

Глава госкомпании также предупредил, что ситуация может усугубиться необходимостью увольнения шахтеров. Однако в настоящее время, по его словам, компания не планирует объявлять о сокращении персонала, планы все еще корректируются.

При этом, по мнению Дурейко, нет необходимости менять закон, чтобы выдать предприятию временное или условное экологическое комплексное разрешение, которое позволило бы запустить завод.

Напомним, практически построенный маслозавод Eesti Energia в Ида-Вирумаа оказался в подвешенном состоянии из-за вынесенного 11 октября Госсудом решения об отмене разрешения на его строительство.