В магазинах участились кражи продуктов питания

По ее словам, раньше по статистике из эстонских магазинов крали более дорогие товары, которые затем можно перепродать, например алкоголь, красную рыбу или сыр. Теперь кражи замечены практически во всех категориях товаров.

- Сейчас воруют все, во всех категориях товаров: и колбасу, и масло, и яйца, - сказала Литвинович. По ее мнению, это говорит об экономической ситуации в стране.