В магазинах участились кражи продуктов питания

В магазинах участились кражи во всех категориях товаров. "Мы считаем, что на это влияет экономическая ситуация. Люди готовы пойти на такой шаг - украсть, чтобы поесть", - сказала в эфире ETV+ директор сети магазинов "Rimi" Елена Литвинович
По ее словам, раньше по статистике из эстонских магазинов крали более дорогие товары, которые затем можно перепродать, например алкоголь, красную рыбу или сыр. Теперь кражи замечены практически во всех категориях товаров.
- Сейчас воруют все, во всех категориях товаров: и колбасу, и масло, и яйца, - сказала Литвинович. По ее мнению, это говорит об экономической ситуации в стране.
Еще одной причиной участившихся краж из магазинов стали новые технические возможности - кассы самообслуживания, мобильное сканирование. "Однако кражи теперь лучше выявляют, это тоже оказывает влияние на статистику", – добавила она.