План отнимать у должников по алиментам их личные машины не удался

Об этом сообщила ERR член правления Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Айве Колсар.

Министерство юстиции выступило с планом изымать машины у должников по алиментам в 2018 году, когда его пресс-релизы создавали впечатление, что жизнь неплательщиков усложнится, а дети получат полагающиеся им по праву деньги. В законопроект также попала идея привлечь полицию на помощь судебным исполнителям. Тогдашний министр юстиции Урмас Рейнсалу пояснил, что полиция будет в ходе рейдов проверять, не поставил ли судебный исполнитель отметку в отношении транспортного средства, и изымать такие автомобили, в дальнейшем продавая их в счет долга или возвращая собственнику после выполнения им своих обязанностей.

В 2021 году были приняты соответствующие поправки в закон. В пояснительной записке сообщалось, что за должниками по алиментам в регистре числится 1800 автомобилей. Однако, по словам Колсар, из них с тех пор было изъято всего три. По ее словам, у должников просто нечего изымать.

"У меня 700 дел по алиментам, из них по пяти проходит автомобиль, впервые зарегистрированный после 2010 года. В основном речь идет о транспортных средствах без техосмотра и страховки", - пояснила Колсар.