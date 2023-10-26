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План отнимать у должников по алиментам их личные машины не удался

Северное побережье
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Жителям ЕС больше всего нравится перемещаться на автомобилях. Иллюстративное фото.
Жителям ЕС больше всего нравится перемещаться на автомобилях. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig, Sakala

План государства изымать у должников по алиментам автомобили не принес никакой практической пользы: спустя почти три года после принятия поправок в закон, инициированных в бытность Урмаса Рейнсалу министром юстиции, было изъято всего три автомобиля, и судебные исполнители внесли предложение пересмотреть закон, передает rus.err.

Об этом сообщила ERR член правления Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Айве Колсар.

Министерство юстиции выступило с планом изымать машины у должников по алиментам в 2018 году, когда его пресс-релизы создавали впечатление, что жизнь неплательщиков усложнится, а дети получат полагающиеся им по праву деньги. В законопроект также попала идея привлечь полицию на помощь судебным исполнителям. Тогдашний министр юстиции Урмас Рейнсалу пояснил, что полиция будет в ходе рейдов проверять, не поставил ли судебный исполнитель отметку в отношении транспортного средства, и изымать такие автомобили, в дальнейшем продавая их в счет долга или возвращая собственнику после выполнения им своих обязанностей.

В 2021 году были приняты соответствующие поправки в закон. В пояснительной записке сообщалось, что за должниками по алиментам в регистре числится 1800 автомобилей. Однако, по словам Колсар, из них с тех пор было изъято всего три. По ее словам, у должников просто нечего изымать.

"У меня 700 дел по алиментам, из них по пяти проходит автомобиль, впервые зарегистрированный после 2010 года. В основном речь идет о транспортных средствах без техосмотра и страховки", - пояснила Колсар.

Она добавила, что изъятие дешевых автомобилей обойдется дороже, чем средства, которые можно получить от их реализации. "Закон гласит, что требование о взыскании не обращается к исполнению, если деньги, полученные от продажи имущества, не покрывают исполнительные расходы", - сказала Колсар.

По оценке Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, закон следует изменить. Палата заключила с одним предприятием договор на вывоз изъятых автомобилей, при заключении которого предприятие рассчитывало на доход от вывоза 1800 автомобилей и не требовало покрытия постоянных расходов. Однако срок этого договора истечет в конце года, и Колсар считает, что на прежних условиях его заключить уже не удастся. "Есть очень высокая вероятность, что нам придется платить некую ежемесячную плату за готовность", - сказала она.

Организация предлагает два решения этой ситуации: либо отменить поправку в закон, позволяющую изымать автомобили должников по алиментам, либо разрешить полиции изымать автомобили во всех исполнительных производствах, а не только касающихся алиментов.

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