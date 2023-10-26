В Эстонии готовят новый закон о защите животных

Подготовка нового закона началась этой весной. Круг проблем, которые надо решить в первую очередь, был очерчен с помощью чиновников министерства и защитников животных, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Намечено четыре направления: профилактическая деятельность, мониторинг, вопрос компетентности и вопросы сотрудничества", - перечислила представитель Министерства сельского хозяйства Пилле Таммемяги.

По мнению защитников животных, в законе отсутствует конкретика. И это проблема.

- К примеру, в законе прописаны недопустимые по отношению к животному действия - причинение ему физической или моральной боли, будь то вызывание у животного стресса или просто его избиение. Мы знаем, что на тренировках для собак используются электрические ошейники, которые причиняют животному боль. Более того, уже научно доказано, что их использование не приводит к результату, - сказал член правления Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху.

Запретить следует и торговлю животными в магазинах, считает он.

- Мы каждую неделю получаем жалобы в связи с торговлей животными в магазинах. Они содержатся в ужасных условиях, они часто больны и имеют травмы. Мы бы очень хотели, чтобы это было запрещено, - объяснил Карураху.

Специалисты считают, что новый закон должен ужесточить наказание, поскольку сейчас живодерам все сходит с рук. Особенно это касается владельцев так называемых фабрик, на которых домашних питомцев разводят в непригодных для жизни условиях.

- За год через наши приюты проходят сотни животных из кошачьих и собачьих фабрик. Но мы не слышали ни разу, чтобы владельцы этих фабрик были наказаны. Закон должен предусматривать более жесткий контроль и более суровые наказания за это, - подчеркнула представитель приюта для животных Varjupaikade MTÜ Анни Анете Мыйсмаа.

Многие коты попадают в приюты из кошачьих колоний. Эту проблему могли бы решить более жесткие требования к наличию чипа у животных.

В настоящее время также нет обязанности чипировать животное, в некоторых самоуправлениях это лишь рекомендательная мера.

"В Таллинне чипирование котов было обязательным с 2016 года, собак - с 2006 года. В сравнении с остальными регионами, в Таллиннский приют попадает больше всего чипированных животных. Из найденышей Таллинна - 35% чипированы. В других регионах - лишь 4%. В Таллиннском приюте в 43% случаев нам удается найти старых хозяев, в других регионах - это лишь 10%.", - привела статистику Мыйсмаа.