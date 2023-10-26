Востребование штрафов могут переложить на Налогово-таможенный департамент

Востребованием неоплаченных штрафов в будущем могут начать заниматься не судебные исполнители, а Налогово-таможенный департамент, сообщает rus.err.
- Взыскание государственных долгов стало бы обходиться должникам гораздо дешевле. Проще происходил бы обмен информацией, улучшилось бы делопроизводство. К тому же, сам процесс взыскания долгов стал бы для всех одинаковым. С точки зрения государства позитивным изменением стал бы рост поступлений долгов, а также наличие целостной картины долговых обязательств, - сказал советник Министерства юстиции Александр Логусов.
Международная практика показывает, что консолидация взыскания требований позволяет повысить успешность взысканий на 10-45% в зависимости от их типа. По словам Логусова, результаты анализа за 2019-й год подтвердили, что в случае, к примеру, штрафа на 50 евро должнику он обходится уже в 66 евро. То есть, существенно дороже.
В 2001 году, когда на помощь государству пришли судебные приставы, ожидалось, что благодаря содействию частного сектора, эффективность взыскания долгов существенно вырастет. Государство надеялось, что конкуренция между судебными приставами и зависимость прибыли частных фирм от полученных долгов будет мотивировать их работать усерднее. По словам Логусова, в начале 2000-х так и было. Но затем ситуация изменилась.
- Вероятно, сложилась практика, что частные требования взыскать было легче. Те сборы были больше по сравнению с размерами требований государства и вся работа приставов изменила направление именно на эту область, а обработка государственных требований отошла на второй план, - констатировал Логусов.
Член правления Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Айве Колсар отмечает, что три четверти всех находящихся в руках судебных приставов дел - это требования полиции, и если исключить эту область, под ударом окажутся все судебные исполнители. По оценке минюста, на всю Эстонию могло бы остаться от 10 до 20 судебных приставов, чья деятельность была бы сосредоточена исключительно на частных взысканиях.