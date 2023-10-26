Востребование штрафов могут переложить на Налогово-таможенный департамент

- Взыскание государственных долгов стало бы обходиться должникам гораздо дешевле. Проще происходил бы обмен информацией, улучшилось бы делопроизводство. К тому же, сам процесс взыскания долгов стал бы для всех одинаковым. С точки зрения государства позитивным изменением стал бы рост поступлений долгов, а также наличие целостной картины долговых обязательств, - сказал советник Министерства юстиции Александр Логусов.

Международная практика показывает, что консолидация взыскания требований позволяет повысить успешность взысканий на 10-45% в зависимости от их типа. По словам Логусова, результаты анализа за 2019-й год подтвердили, что в случае, к примеру, штрафа на 50 евро должнику он обходится уже в 66 евро. То есть, существенно дороже.

В 2001 году, когда на помощь государству пришли судебные приставы, ожидалось, что благодаря содействию частного сектора, эффективность взыскания долгов существенно вырастет. Государство надеялось, что конкуренция между судебными приставами и зависимость прибыли частных фирм от полученных долгов будет мотивировать их работать усерднее. По словам Логусова, в начале 2000-х так и было. Но затем ситуация изменилась.

- Вероятно, сложилась практика, что частные требования взыскать было легче. Те сборы были больше по сравнению с размерами требований государства и вся работа приставов изменила направление именно на эту область, а обработка государственных требований отошла на второй план, - констатировал Логусов.