В Нарвском горсобрании очередная рокировка

Покинувший Нарвское городское собрание в конце июля на три месяца Ян Саан возвращается в представительный орган, сообщает rus.err.
В четверг, 26 октября, местная избирательная комиссия приняла решение, по которому депутатские полномочия Саана будут восстановлены с 29 октября.
В связи с этим ряды горсобрания придется покинуть Светлане Лешихиной, которая замещала Яна Саана с 28 июля.
Ян Саан ранее входил во фракцию Narva Tulevik, которая в августе прекратила свое существование. Светлана Лешихина вступила в правящую фракцию Narva.