В Нарвском горсобрании очередная рокировка

В четверг, 26 октября, местная избирательная комиссия приняла решение, по которому депутатские полномочия Саана будут восстановлены с 29 октября.

В связи с этим ряды горсобрания придется покинуть Светлане Лешихиной, которая замещала Яна Саана с 28 июля.