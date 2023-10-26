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В Нарвском горсобрании очередная рокировка

Северное побережье
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Фото: Margus Martin

Покинувший Нарвское городское собрание в конце июля на три месяца Ян Саан возвращается в представительный орган, сообщает rus.err.

В четверг, 26 октября, местная избирательная комиссия приняла решение, по которому депутатские полномочия Саана будут восстановлены с 29 октября.

В связи с этим ряды горсобрания придется покинуть Светлане Лешихиной, которая замещала Яна Саана с 28 июля.

Ян Саан ранее входил во фракцию Narva Tulevik, которая в августе прекратила свое существование. Светлана Лешихина вступила в правящую фракцию Narva.

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