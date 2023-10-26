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Тойлаское волостное собрание дало согласие на переговоры с министерством, не исключая сохранение гимназической части

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Родители пришли на заседание волостного собрания, которое проходило на Полярной мызе Кукрузе, с плакатами, чтобы привлечь к своей позиции больше внимания.
Родители пришли на заседание волостного собрания, которое проходило на Полярной мызе Кукрузе, с плакатами, чтобы привлечь к своей позиции больше внимания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Под давлением со стороны общины Тойлаское волостное собрание приняло исправленное решение, которое потом на заседании переписали еще раз.

В соответствии с проектом решения, который разослали депутатам вместе с повесткой дня, волостное собрание согласилось бы на предложение Министерства образования и науки о том, что проект строительства нового учебного здания в Тойлаской волости включат в приложение образовательной и молодежной программы и Тойлаское волостное управление начнет переговоры с министерством о строительстве нового школьного здания.

Однако на заседании в среду старейшина Тойлаской волости Эве Эаст представила исправленный проект. Суть его была в том, чтобы согласиться на предложение министерства начать переговоры о возможном закрытии гимназической ступени и реконструкции существующего здания гимназии или строительстве нового учебного здания.

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