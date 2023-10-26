Тойлаское волостное собрание дало согласие на переговоры с министерством, не исключая сохранение гимназической части

В соответствии с проектом решения, который разослали депутатам вместе с повесткой дня, волостное собрание согласилось бы на предложение Министерства образования и науки о том, что проект строительства нового учебного здания в Тойлаской волости включат в приложение образовательной и молодежной программы и Тойлаское волостное управление начнет переговоры с министерством о строительстве нового школьного здания.