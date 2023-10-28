ОПРОС ⟩ Нужно ли ограничивать использование сланца?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ингар МЕТСАТАЛУ, предприниматель: - В принципе я понимаю необходимость ограничений и поддерживаю зеленое мышление, но ведь уже сделаны большие инвестиции, есть компетентность людей и так далее. Резко все это выбросить нет смысла. Поэтому двигаться надо, но потихоньку и без новых инвестиций в сланцевую промышленность.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айво ВИЙРЕЛАЙД, пенсионер: - Это глупая выдумка, но, к сожалению, никакие аргументы не помогают убедить в обратном. Устал спорить об этом, а люди, которые все это придумали, просто не хотят ничего слышать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья ПАУН, логистик: - Настолько некомпетентна в этом вопросе, что затрудняюсь ответить. Помню, что лет 30-40 назад в Кохтла-Ярве по дороге к сланцехимическому комбинату листья деревьев были серые от пыли. Сейчас этого нет, все в лучшем виде. Как жить без сланца, не знаю, чем-то его заменить? Атомную станцию построить - ни за что!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Хиллар ПУУСЕПП, логистик: - Возможно, я не очень компетентен в этом вопросе, потому что живу в Таллинне. Но думаю, что через какое-то время сланцевая энергетика сама умрет, но так сразу, просто резкое сокращение - не поддерживаю.