ОПРОС ⟩ Нужно ли ограничивать использование сланца?

Ингар МЕТСАТАЛУ, предприниматель:
- В принципе я понимаю необходимость ограничений и поддерживаю зеленое мышление, но ведь уже сделаны большие инвестиции, есть компетентность людей и так далее. Резко все это выбросить нет смысла. Поэтому двигаться надо, но потихоньку и без новых инвестиций в сланцевую промышленность.
Айво ВИЙРЕЛАЙД, пенсионер:
- Это глупая выдумка, но, к сожалению, никакие аргументы не помогают убедить в обратном. Устал спорить об этом, а люди, которые все это придумали, просто не хотят ничего слышать.
Наталья ПАУН, логистик:
- Настолько некомпетентна в этом вопросе, что затрудняюсь ответить. Помню, что лет 30-40 назад в Кохтла-Ярве по дороге к сланцехимическому комбинату листья деревьев были серые от пыли. Сейчас этого нет, все в лучшем виде. Как жить без сланца, не знаю, чем-то его заменить? Атомную станцию построить - ни за что!
Хиллар ПУУСЕПП, логистик:
- Возможно, я не очень компетентен в этом вопросе, потому что живу в Таллинне. Но думаю, что через какое-то время сланцевая энергетика сама умрет, но так сразу, просто резкое сокращение - не поддерживаю.
Александр ДУСМАН, общественный деятель:
- Сложный вопрос, хотя я когда-то и сам занимался сланцами. Двоякое отношение. Нет - потому что непонятно, куда девать людей и что будет с экономикой региона. Да - потому что зеленая энергетика развивается, технологии идут вперед и деваться нам все равно некуда... Другое дело, если придут новые технологии переработки, гарантирующие безопасность с позиции сохранения окружающей среды. В любом случае сланец - это работа для жителей региона, поэтому сокращать использование сланца сейчас нельзя.