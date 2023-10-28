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ОПРОС ⟩ Нужно ли ограничивать использование сланца?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Добыча сланца на шахте "Estonia".
Добыча сланца на шахте "Estonia". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ингар МЕТСАТАЛУ, предприниматель:

- В принципе я понимаю необходимость ограничений и поддерживаю зеленое мышление, но ведь уже сделаны большие инвестиции, есть компетентность людей и так далее. Резко все это выбросить нет смысла. Поэтому двигаться надо, но потихоньку и без новых инвестиций в сланцевую промышленность.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Айво ВИЙРЕЛАЙД, пенсионер:

- Это глупая выдумка, но, к сожалению, никакие аргументы не помогают убедить в обратном. Устал спорить об этом, а люди, которые все это придумали, просто не хотят ничего слышать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Наталья ПАУН, логистик:

- Настолько некомпетентна в этом вопросе, что затрудняюсь ответить. Помню, что лет 30-40 назад в Кохтла-Ярве по дороге к сланцехимическому комбинату листья деревьев были серые от пыли. Сейчас этого нет, все в лучшем виде. Как жить без сланца, не знаю, чем-то его заменить? Атомную станцию построить - ни за что!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хиллар ПУУСЕПП, логистик:

- Возможно, я не очень компетентен в этом вопросе, потому что живу в Таллинне. Но думаю, что через какое-то время сланцевая энергетика сама умрет, но так сразу, просто резкое сокращение - не поддерживаю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр ДУСМАН, общественный деятель:

- Сложный вопрос, хотя я когда-то и сам занимался сланцами. Двоякое отношение. Нет - потому что непонятно, куда девать людей и что будет с экономикой региона. Да - потому что зеленая энергетика развивается, технологии идут вперед и деваться нам все равно некуда... Другое дело, если придут новые технологии переработки, гарантирующие безопасность с позиции сохранения окружающей среды. В любом случае сланец - это работа для жителей региона, поэтому сокращать использование сланца сейчас нельзя.

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