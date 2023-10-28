силламяэское украинское землячество "Водограй" ⟩ На берегу Балтийского моря с Украиной в сердце

Офис, музей, библиотека, воскресная школа, мастерская рукоделия - все это нашло место в одной из стандартных квартир на улице Маяковского. Уже почти четверть века здесь место встреч членов украинского землячества "Водограй". Как говорят обитатели, это частичка исторической родины на берегу Балтийского моря.