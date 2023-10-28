Зная свой язык и культуру, человек ценит язык и культуру других - в этом уверена лидер силламяэского украинского землячества "Водограй" Лариса Житник. В следующем году они отметят четвертьвековой юбилей, к которому уже начали готовиться.
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силламяэское украинское землячество "Водограй" ⟩ На берегу Балтийского моря с Украиной в сердце
Офис, музей, библиотека, воскресная школа, мастерская рукоделия - все это нашло место в одной из стандартных квартир на улице Маяковского. Уже почти четверть века здесь место встреч членов украинского землячества "Водограй". Как говорят обитатели, это частичка исторической родины на берегу Балтийского моря.