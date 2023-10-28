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силламяэское украинское землячество "Водограй" ⟩ На берегу Балтийского моря с Украиной в сердце

Ирина Кивисельг
, журналист
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Наталья Путинцева стала одним из самых активных членов землячества "Водограй".
Наталья Путинцева стала одним из самых активных членов землячества "Водограй". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Зная свой язык и культуру, человек ценит язык и культуру других - в этом уверена лидер силламяэского украинского землячества "Водограй" Лариса Житник. В следующем году они отметят четвертьвековой юбилей, к которому уже начали готовиться.

Офис, музей, библиотека, воскресная школа, мастерская рукоделия - все это нашло место в одной из стандартных квартир на улице Маяковского. Уже почти четверть века здесь место встреч членов украинского землячества "Водограй". Как говорят обитатели, это частичка исторической родины на берегу Балтийского моря.

За порогом чувствуешь дух Украины - большой стол украшает каравай, украинский народ хлебосольный. Большие подсолнухи солнечного цвета не настоящие, но настроение создают. Как и многие другие детали интерьера, все здесь так или иначе связано с исторической родиной. 

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