Вирве Осила: Если в сентябре не пьем, то в ноябре давайте не будем ругаться…

Но в действительности ноябрь является все-таки месяцем духов. Видно, какая-то душенька вселилась в ноябре в меня и чудесным образом держится во мне до сих пор. В ноябре исполняется 97 лет моей духовной матери Хильде Сооталу, 110 лет - моему отцу и 70 лет - Урмасу Алендеру. Есть также еще несколько настоящих дней рождения важных для меня людей. Для меня важны как бестелесные, так и пребывающие в теле души хороших людей - я общаюсь с одними по-одному, с другими по-другому, а люблю и уважаю как тамошних, так и обитающих здесь. Кроме того, в месяц духов мы отмечаем День отца, и те, кто имеет возможность в этот день реально погладить отца по голове, счастливы. Немного счастливы все мы, ведь без отцов нас не было бы. Благодарность - вот что остается.

Ноябрь вообще особенный месяц. Ведь недаром в старину его называли также зимним месяцем; дыхание зимы в ноябре уже ощущается, даже если снега еще нет. Однако часто он есть. А поскольку все время темно, то жажда света велика. Свет свечей помогает и поддерживает, и в мерцании свечей потусторонние находят путь к здешним. Надо только думать и ждать, чувствовать и быть благодарными.