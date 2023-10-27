Новый мэр Нарвы поселился в Нарва-Йыэсуу

- Я живу там в гостинице, в маленьком красивом одноместном номере, - рассказал Тоотс изданию Maaleht. - Я начинаю рано утром и заканчиваю поздно вечером, пока что это удобно.
В Тарту он проводит выходные дни. Приезжает в Нарву рано утром в понедельник, а поздно вечером в пятницу уезжает обратно. Его жена работает в Таллинне, а дочь ходит в детский сад.
- К счастью, у нас есть очень заботливая бабушка, которая нам помогает, иначе такая жизнь была бы невозможна, - признается журналисту Тоотс.
Мэр Нарвы также сказал, что не зарплата привлекает его на новом посту: "Зарплата мэра Нарвы наверняка одна из самых маленьких в Эстонии. 4 000 евро с вычетом налогов. Я приехал сюда не за деньгами".