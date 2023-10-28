Меэлис Кийли: не только конфликт между Израилем и ХАМАС

"Чтоб вам жить в интересные времена", - гласит старое китайское проклятие. Действительно, нынешняя ситуация в сфере глобальной безопасности является неспокойной и сложной. События, происходящие в разных частях мира одновременно, оказывают как прямое, так и косвенное влияние на нашу безопасность и благополучие. Это реализация концепции столкновения цивилизаций, сформулированной американским политологом Сэмюэлем Ф. Хантингтоном.
3 МЫСЛИ
- Российская Федерация, наш извечный недруг, прямо или косвенно участвует во всех происходящих конфликтах.
- Жертвы среди гражданского населения преднамеренны и соответствуют жестоким нормам поведения террористического культурного пространства как России, так и ХАМАС.
- Несмотря на то, что происходящее географически находится далеко от Эстонии, все эти массовые убийства затрагивают нас.
Общим знаменателем нынешних конфликтов является то, что извечный недруг Российская Федерация прямо или косвенно вовлечена во все текущие конфликты. Путин не скрывал, что его цель - нагрузить Pax Americana до такой степени, чтобы Соединенные Штаты были больше не в состоянии отвечать на все вызовы. Его скрытый мотив - свергнуть сегодняшний мировой порядок, основанный на правилах, и стать администратором нового мирового порядка. Правда, вместо достижения последней цели Россия, скорее, низводит себя или уже низвела до роли вассала Китая.
Россия возглавляет коалицию государств-агрессоров
Таким образом, недавнее столкновение между Израилем и ХАМАС - это не просто конфликт между двумя заклятыми врагами. Оно имеет гораздо более широкое глобальное измерение, частью которого являются происходящие одновременно столкновения в Косово, азербайджано-армянский конфликт, перевороты в Африке и война в Украине. Кто стоит за этим? Далеко смотреть не надо, за этим стоит коалиция государств-агрессоров во главе с Россией.
На первый взгляд может показаться, что война между ХАМАС и Израилем является отдельной и не связанной с борьбой культурных пространств Востока и Запада. Но более долгосрочная цель разгоревшегося конфликта состоит в том, чтобы побудить арабский и исламский мир, включая анклавы в Европе, взбунтоваться и тем самым усугубить нестабильность. Это, в свою очередь, соответствует как гибридной концепции, предложенной генералом армии Валерием Герасимовым, так и концепции управляемой нестабильности в регионах, находящихся в сфере интересов России, за авторством покойного генерала армии Махмута Гареева, бывшего президента Российской академии военных наук.
В качестве примечания следует все же отметить, что нестабильность - явление упрямое, и надежных механизмов контроля над ним не существует. Однако если нестабильность начинает сеять хаос в обществах западного культурного пространства, то это соответствует устремлениям Кремля. Но нестабильность имеет неожиданные повороты и может привести к неприятным для инициатора развитиям. Конфликт между азербайджанцами и армянами, например, интересен в том плане, что можно отметить снижение российского влияния как в кавказском, так и в центральноазиатском регионах. В то же время нельзя исключать, что цена продажи Армении может проявиться и в других, пока неизвестных нам формах.
Российский след в ближневосточных конфликтах
Мы должны признать, что, если не считать войны в Украине, которая стала провалом отклонения от гибридной концепции и серьезным просчетом Путина и компании, русские в целом по-прежнему успешны в своих гибридных операциях. Вспомним девиз операций, сформулированный Путиным в 2005 году: асимметричные, малозатратные операции, проводимые с интеллектуальным превосходством. Например, французы, потратившие там миллиарды, были изгнаны из Центральноафриканской Республики горсткой боевиков "Вагнера", оплаченных местными правителями. Дешево, асимметрично и инновационно.
Является ли продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке организованным русскими? Прямо об этом пока сказать нельзя, но контакты между террористической группировкой ХАМАС и российскими силовыми структурами, в том числе государственной террористической группировкой "Вагнера", очевидны. И даже если прямого попустительства со стороны Кремля не было, извлечь пользу все же надеются. Видно, что уроки из войны в Украине были извлечены, применение дронов при атаке израильских сенсоров и объектов беспилотной обороны осуществлялось согласно доктрине и тактике беспилотных летательных аппаратов российской армии.
Контакты "Вагнера" с террористической группировкой "Хезболла", созданной и поддерживаемой Ираном, являются публичной информацией. "Хезболла" и ХАМАС, в свою очередь, имеют тесные связи.
На данный момент известно, что ХАМАС на самом деле планировал еще более масштабную операцию с целью дестабилизировать израильское общество. Документы, обнаруженные у террористов, как живых, так и мертвых, указывают на то, что целями были поселения и города в центре Израиля. Согласно приказу, их следовало захватить и удерживать несколько дней. По данным израильских источников, постановка задачи, а также оборудование и боеприпасы для ее выполнения один в один соответствуют стандартам спецслужбы ГРУ. ХАМАС хотел, чтобы Израиль бомбил свои деревни, города и людей. Однако до намеченных объектов они не добрались, а стали убивать людей ближе, что позволило их изолировать и нейтрализовать.
Судьба мирных жителей не интересует
С точки зрения России, конфликт между ХАМАС и Израилем имеет дешевую и потенциально эффективную модель. Не нужно много воображения, чтобы предсказать, каким будет ответ Израиля. Он будет мощным и кровавым, и именно этого хотят путинисты.
Конечно, возникает вопрос, не предвидел ли ХАМАС, что это подвергнет опасности людей, живущих в Газе. Он, конечно, предвидел, но, как и правителей Российской Федерации, ХАМАС не волнует судьба мирного населения. Напротив, жертвы среди гражданского населения являются преднамеренными и соответствуют жестоким нормам поведения в обоих террористических культурных пространствах. Во многих отношениях нападавшие - это псевдомученики с промытыми мозгами, чьи интересы состоят в том, чтобы получить от Аллаха своих девственниц. Для них жертвы среди гражданского населения являются жертвой ради вышеупомянутой эгоистической цели.
Специалисты по планированию, включая Кремль, рассматривают последствия жертв среди гражданского населения под другим углом. Они прекрасно понимают, что не все - мученики, а эмоциональные люди, которые по разным причинам - будь то религиозные, идеологические или семейные - болезненно и дестабилизирующе реагируют на Израиль и страны, поддерживающие Израиль. Эмоциями, особенно в групповом контексте, легко манипулировать, что создает питательную среду для вербовки новомучеников. Беспорядки могут перекинуться, и, очевидно, так и случится, на европейские страны со значительными мусульманскими общинами. В любом случае ожидается турбулентность.
Переоценка технологий вышла боком
Конечно, многие задаются вопросом, как АМАН, управление военной разведки Израиля, допустило такой крупный провал. Со временем станет ясно, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Во-первых, недооценили противника, во-вторых, недооценили человеческий фактор и переоценили технологии. В последние годы численность личного состава, включая "HUMINT" (система сбора разведданных, получаемых на основе информации, собранной и предоставленной людьми), сократили в надежде заменить их датчиками, камерами и беспилотными стационарными системами вооружения. Атака беспилотников, координируемая ХАМАС, уничтожила или нейтрализовала около 350 технических единиц, а существующий человеческий компонент не смог адекватно отреагировать на атаку.
Что дальше? На самом деле у руководителей государства Израиль не так много вариантов, и наземная операция в секторе Газа практически неизбежна. Ничего хорошего в этом нет, это будет война с относительно большими жертвами, где потери понесут обе стороны. К сожалению, террористы ХАМАС прикрывают свои действия живым щитом, что очень затрудняет работу солдата и ставит под угрозу не только жизнь жителей сектора Газа, но и заложников, похищенных из Израиля.