Меэлис Кийли: не только конфликт между Израилем и ХАМАС

В качестве примечания следует все же отметить, что нестабильность - явление упрямое, и надежных механизмов контроля над ним не существует. Однако если нестабильность начинает сеять хаос в обществах западного культурного пространства, то это соответствует устремлениям Кремля. Но нестабильность имеет неожиданные повороты и может привести к неприятным для инициатора развитиям. Конфликт между азербайджанцами и армянами, например, интересен в том плане, что можно отметить снижение российского влияния как в кавказском, так и в центральноазиатском регионах. В то же время нельзя исключать, что цена продажи Армении может проявиться и в других, пока неизвестных нам формах.

Российский след в ближневосточных конфликтах

Мы должны признать, что, если не считать войны в Украине, которая стала провалом отклонения от гибридной концепции и серьезным просчетом Путина и компании, русские в целом по-прежнему успешны в своих гибридных операциях. Вспомним девиз операций, сформулированный Путиным в 2005 году: асимметричные, малозатратные операции, проводимые с интеллектуальным превосходством. Например, французы, потратившие там миллиарды, были изгнаны из Центральноафриканской Республики горсткой боевиков "Вагнера", оплаченных местными правителями. Дешево, асимметрично и инновационно.