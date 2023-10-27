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Алексея Наумкина переизбрали на пост главы Йыхвиского отделения Центристской партии

Северное побережье
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Фото: Денис Антонов

На ежегодной конференции Йыхвиского отделения Центристской партии его председателем был снова избран член волостного собрания Йыхви Алексей Наумкин, пишет rus.err.

В правление были избраны Олеся Тачилина, Лийна Сааре, Евгений Федоренко, Андрей Лушкин и Марина Калашникова. Членами ревизионной комиссии стали Татьяна Кручинкина и Надежда Артамонова, передает пресс-служба Центристской партии.

Тачилина и Сааре стали членами партии 18 сентября 2023 года, то есть уже после избрания Михаила Кылварта новым лидером центристов.

Наумкин возглавляет Йыхвиское отделение Центристской партии с 2021 года.

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Ключевые слова

Йыхви
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