Алексея Наумкина переизбрали на пост главы Йыхвиского отделения Центристской партии

В правление были избраны Олеся Тачилина, Лийна Сааре, Евгений Федоренко, Андрей Лушкин и Марина Калашникова. Членами ревизионной комиссии стали Татьяна Кручинкина и Надежда Артамонова, передает пресс-служба Центристской партии.

Тачилина и Сааре стали членами партии 18 сентября 2023 года, то есть уже после избрания Михаила Кылварта новым лидером центристов.